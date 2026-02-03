Dólar barato: la divisa se negocia por debajo de los $3.600

La moneda gringa bajó de la barrera de los $3.600 en la mañana de este 3 de febrero. La jornada cambiaria comenzó con un retroceso del dólar, que se negoció inicialmente en $3.594,94, es decir, $33,22 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para este martes en $3.628,16.
En las primeras operaciones del día, la divisa estadounidense registró un precio mínimo de $3.590 y un máximo de $3.602, con 30 transacciones realizadas por un monto aproximado de US$8,75 millones.
El asesor financiero Andrés Moreno preciso que el dólar de $3.594,94 no se veía desde junio de 2021. “Luego del precio de apertura subió un poco, pero la tendencia todavía no es al alza”, indicó.
Lo cierto es que los mercados están atentos a la reunión de este martes entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Así El mercado cambiario arranca la semana en modo de cautela, tras el fuerte repunte reciente de los activos de riesgo y de las monedas emergentes.
Según Rodrigo Lama, chief Business officer de la fintech latinoamericana Global66, los inversionistas están ajustando posiciones mientras el foco vuelve a ponerse sobre la evolución del mercado laboral de Estados Unidos y las señales que pueda dar la Reserva Federal sobre la duración de su política monetaria restrictiva.