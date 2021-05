Solicite asistencia médica lo antes posible, llamando a los números de emergencia (123 para Colombia). Procure no tocar ninguna herida sin protección, no dejar al niño solo, no medicarlo o alimentarlo y no moverlo demasiado si no es necesario.

El médico pediatra de la Clínica CES, Giovanny Rúa, recuerda que los primeros auxilios para adultos son distintos a los de infantes porque las funciones vitales básicas difieren, como las vías aéreas, la circulación, el corazón y la parte neurológica, por lo que se deben adaptar las atenciones a la edad. “La vía aérea o respiratoria de los niños es más corta, por ejemplo, por lo que colapsa más fácil, o un adulto tiene más sangre que un niño, por lo que un choque por pérdida de sangre (hipovolémico) puede ocurrir más en esta población”.

Recomienda la prevención como primera medida: “Con los niños lo más frecuente es la sorpresa. Por eso, lo mejor es protegerlos con seguros en puertas, ventanas y escaleras, no dejando líquidos u objetos que ellos puedan ingerir a su alcance, poniendo mallas en las ventanas, comprando juguetes apropiados para cada edad y siempre vigilándolos”.

Lo segundo, dice, es mantener la calma, conocer acciones básicas de auxilio y dirigir al niño a un sitio de atención, pues “los primeros auxilios no reemplazarán nunca una acción definitiva que pueden llevar a cabo los profesionales”.

La auxiliar de enfermería Laura Caro Pérez, explica que en casa es importante mantener un botiquín con los insumos indispensables para atender algunas situaciones accidentales. Este también debe estar adaptado a la edad del niño o del bebé, pues hay medicamentos que no son aptos para todas las edades.

Caro recomienda mantenerlo simple, con termómetro, gasas, alcohol, vendas, jabón neutro, suero, guantes, solución salina 0,9 %, tijeras y con medicamentos como analgésicos para aliviar el dolor y otros que necesite cada niño de acuerdo a lo que sea indicado por el pediatra. Los profesionales detallan otras recomendaciones a tener en cuenta.