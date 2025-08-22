¿Le gusta el teatro? Este viernes comienza la Fiesta de Artes Escénicas de Medellín

En esta ocasión, la programación se extenderá por nueve días, en los que se presentarán más de 1.500 artistas repartidos en 150 funciones. En la Fiesta participarán alrededor de 80 grupos de teatro locales y un número nutrido de agrupaciones provenientes de Bogotá, Cartagena y Pereira.

En cuanto al talento extranjero, en los próximos días estarán en la ciudad La Luminaria, de Argentina; Jengibre Teatro, de México; No Gender, de España; Asociación Cultural Q’ente, de Perú, y Atit Butoh, de Uruguay.

El origen de este evento se remonta a principios de los años dos mil y es una iniciativa de Medellín en Escena, asociación de salas de teatro de la ciudad que agrupa a 20 de las 35 salas que actualmente existen y están activas.

Jaiver Jurado, presidente de esta organización y director del Teatro Oficina Central de los Sueños, explica que en sus primeros años la Fiesta era “casi un despertar de los espacios culturales, una forma de ofrecerle a la ciudad una programación con grupos invitados, en su mayoría, de la región”. De esta manera, el objetivo principal de Medellín en Escena –que también dirige el periódico local del mismo nombre– es fomentar los públicos para el teatro y las artes escénicas de la ciudad y el país.