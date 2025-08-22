Investigan muerte de un bebé abandonado en zona boscosa del Nordeste antioqueño

Las autoridades del municipio de Amalfi abrieron una investigación con la que se buscan esclarecer el fallecimiento de un bebé que fue abandonado en zona boscosa de ese municipio.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 20 de agosto, día en el que una joven de 17 años llegó al hospital El Carmen de ese municipio en busca de asistencia médica.

La menor de edad acudió a ese centro asistencia manifestando tener dolor abdominal y tras ser revisada por personal médico, estos se percataron rápidamente que se encontraba en estado de embarazo o pareciera haber dado a luz recientemente, pero ya no tenía a su bebé en su interior.