Los virus no son ni tienen células. Ahí inicia el problema. Para los biólogos, por esta razón no hacen parte de los tres grupos principales que definen la vida: bacterias, arqueas (otro tipo de microorganismos) y eucariotas (plantas, animales, hongos...). Son diminutos, compuestos de material genético (ADN o ARN) y a veces envueltos por proteínas. Pero, de nuevo, no son ni tienen células, sino que secuestran, roban, otras células y ahí se hospedan. Para algunos, esta propiedad no les permite ser vivos pero, para otros, este debería ser un cuarto grupo principal.

Gutiérrez añade que no tienen organelos, no tienen mitocondria ni otras partes de la célula, por lo que no pueden ejecutar sus funciones, como usar energía, alimentarse o reproducirse. Eso sí, dice la viróloga que no puede ejecutar esas funciones por sí solo, pero sí puede hacerlo: “Lo hace de otras formas, porque un virus, hay que decirlo, se reproduce como el mejor. No hay nada más efectivo y eficiente en la multiplicación”. Dicen también, añade Díaz, que no están vivos porque al mirar una partícula viral infecciosa se ve inerte, no se mueve, no se transforma, permanece igual mientras no se le perturbe. La vida, en cambio, se transforma, se mueve, y va cambiando la energía, la materia.

Pero los que defienden el virus como un ser vivo dicen que aunque inicialmente sea una partícula inerte, cuando entra en contacto con una célula comienza a transformar sus componentes, activa sus enzimas y, lo más importante, “su ADN o ARN, dependiendo del virus, comienza a reproducirse para generar nuevos virus que van a salir de la célula e irán a otras a producir infección”, añade Díaz. Habrá quienes digan que esto de entrar en contacto con una célula los hace parásitos intracelulares incapaces por sí solos, pero Gutiérrez cree que “hay bacterias que también hacen lo mismo, que son parásitas intracelulares, y hay muchos organismos de varias especies que igual necesitan a otros para sobrevivir, entonces habría que decir que todas esas no están vivas, para ser justos”.

Otro punto en contra de la denominación de “ser vivo” es que la mayoría de los seres vivos tiene incorporado en su genoma, “en su programa vital, la muerte. Están programados para morir de forma natural después de un tiempo determinado”, explica Díaz. Los virus y algunas bacterias no tienen esta programación, podrían multiplicarse de forma indefinida, si no fuera por causas externas. Aún así, defiende Gutiérrez, sí pueden morir si, por ejemplo, se introducen en una “olla caliente” o, mejor dicho, si se exponen al calor.

Posiblemente jamás haya consenso. Al fin y al cabo, con diferentes métodos y herramientas, los virus cumplen ese principio de la vida de la reproducción, de la herencia del ADN y de la muerte: se reproducen multiplicando su ácido nucleico, hacen copias de sí mismos; aunque no crecen en tamaño, sí lo hacen en número; y aunque no mueran de forma natural, sí desaparecen.