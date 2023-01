Además circula tanta información que las personas suelen tener creencias —algunas verdaderas, otras no tanto— acerca de cómo administrar los medicamentos, labor que para muchos es una rutina y aun así no es claro la manera en la que deben tomarlos.

Agua, el mejor acompañante

Nada mejor para tomar medicamentos ya que esta no interfiere o altera sus propiedades: “Otros líquidos pueden afectar los tiempos de desintegración y generar reacciones peligrosas”, cuenta Andrea Salazar, coordinadora del Servicio de Orientación Farmacéutica y Alimentaria de la Universidad de Antioquia.

Otros líquidos como las bebidas oscuras (café o gaseosas) se deben evitar, también las bebidas alcohólicas y la leche en algunos casos, ya que pueden producir cuadros tóxicos o dañar el efecto.

No parta los medicamentos

Otra mala práctica es la de partir el medicamento. No es recomendado. “No lo fraccione con fines de dosificación, no siempre se puede garantizar que cada fragmento o mitad contenga la misma cantidad de fármaco, por lo que el paciente se puede exponer a una mayor o menor dosis de lo requerida”, si la ingiere de esta forma explica Salazar.

Esto sucede porque en su preparación no se puede asegurar la distribución del principio activo (responsable del efecto deseado). Incluso, la existencia de una ranura en la tableta no garantiza que ella pueda partirse. Se recomienda leer la etiqueta para saber si se puede fraccionar o no. “Si en la etiqueta describen liberación sostenida, retardada, retard o liberación controlada NO las fraccione”.

Por otro lado, si muerde medicamentos en los que no se indique que puede hacerlo, los especialistas dicen que esto puede alterar la absorción del fármaco, que tal vez no alcanzaría a llegar al estómago y al duodeno (partes de mayor absorción del cuerpo).