El arte de sembrar corales: premian a Dislicores por convertir vidrio en vida marina

En la isla de San Andrés, donde la cuarta barrera coralina más grande del planeta lucha por sobrevivir, el vidrio se ha convertido en esperanza medioambiental. Durante años, las botellas vacías terminaban en un relleno sanitario donde eran nada más que basura, un problema que se agravaba en un territorio turístico cuyo consumo depende en gran parte de bebidas envasadas. Ahora, ese mismo residuo es triturado, convertido en arena de sílice y mezclado con cemento —forman unas “galletas”— para dar vida a estructuras que sirven de base para siembra de nuevos fragmentos de coral. La iniciativa se llama Un Arrecife de Vida, y es liderada por la empresa antioqueña Dislicores, que acaba de recibir el Premio ODS 2025 en la categoría empresarial, un reconocimiento entregado por Pacto Global Red Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá a las mejores prácticas de desarrollo sostenible.
El proyecto nació de una imagen que parecía una paradoja: en Barú, en un arrecife conocido como Botellas, Luz María González de Bedout, vicepresidenta legal y relaciones corporativas de Dislicores, había visto de joven cómo el vidrio acumulado en el mar terminaba colonizado por corales que lo transformaban en un paisaje vivo. Años después, esa memoria se convirtió en la semilla de una idea: utilizar el principal residuo de la compañía, el vidrio de las botellas, no como un desecho, sino como materia prima para restaurar los arrecifes. Mientras la mayoría de empresas buscaba programas de sostenibilidad asociados a la siembra de árboles, ella quiso apostar por algo que tuviera relación directa con la actividad de la compañía y que, al mismo tiempo, dejara un legado ambiental.
El océano produce el 70% del oxígeno que respiramos, y aunque los arrecifes apenas cubren el 0,2% de la superficie marina, sostienen el 25% de la vida que habita en el mar. En el mundo, cerca de 500 millones de personas dependen de ellos para su alimentación y su sustento económico. Además, funcionan como una muralla natural que protege a las comunidades costeras de tormentas y huracanes. En San Andrés, la reserva de la biosfera Seaflower concentra una riqueza que la hace comparable con la Gran Barrera de Coral australiana, pero enfrenta riesgos crecientes: el aumento de la temperatura del mar, la sobrepesca, las especies invasoras como el pez león y la presión del turismo sin manejo adecuado. Con esa urgencia ambiental, la idea de transformar botellas en arrecifes no era una quimera descabellada.