La bióloga y ecóloga Brigitte Baptiste, también rectora de la Universidad EAN, es la protagonista del reciente libro de la periodista Diana Calderón, El mundo según Brigitte; construido a partir de largas conversaciones en las que ella abrió su intimidad al hablar de las dificultades y consecuencias que supuso su tránsito de género y discutió y argumentó su mirada sobre los problemas ambientales y la situación política del país. Quizás no haya nada tan político actualmente como la preocupación por el futuro del planeta.

En esta entrevista con EL COLOMBIANO, Baptiste hace un repaso sobre el impacto del cambio climático, en particular cuando no se toman las decisiones políticas necesarias para mitigarlo, y su optimismo de una nueva sensibilidad y formas más armónicas de relacionarnos con la naturaleza en general, y con los animales en particular.

Hablemos de El mundo según Brigitte, que es muy íntimo y revelador...

“Se trata de un libro muy generoso de parte de Diana Calderón. Es el resultado de unas conversaciones extensas, sin mucha delimitación. Ella las convirtió en un texto coherente que ofrece una biografía de contexto. También cuenta la etapa de crisis de mi tránsito de género y trae muchas fotos que Diana recogió. Entonces hay un poquito de nostalgia y tiene el propósito de transparencia de contar quién soy yo”.

Y luego está su pensamiento...

“El libro tiene una sección más profunda. En esa parte cuento lo que pienso de la crisis ambiental, de la situación actual del país y del mundo. Allí pienso estos temas como bióloga y ecóloga. Soy muy transparente al reconocer las fuentes de mi pensamiento actual y sus limitaciones”.

En estos días hemos visto los cerros de Bogotá incendiados. ¿Qué piensa de lo que está pasando?

“Publiqué en las redes sociales una reflexión corta al respecto que inicia con una frase que dice “El fuego está resolviendo lo que la política posterga”. El cambio climático nos plantea eso: si no somos capaces de tomar las decisiones y actuar en consecuencia, la naturaleza lo hará por nosotros. Si no tomados las decisiones que se requieren, la crisis climática y de diversidad es un problema que no se resolverá solo. Va a seguir adelante. Y a quien más va a golpear es a nosotros.

El cambio climático ya está llegando. En ecología hay una teoría que dice que cuando hay competencia entre distintos intereses tiende a surgir o a implantarse uno que controla los demás por un tiempo”.

Eso pasa con las bandas criminales: cuando hay alguien que controla entonces hay paz...

“Exactamente, hay una paz romana que puede tener muchas facetas. Pero en este caso ser gobernados por la crisis climática me parece trágico. No le conviene a nadie”.

En el reciente Hay Festival, al que estuvo invitada, hubo mucho énfasis en el medio ambiente y el pensamiento, más que en la literatura...

“Sí, comparto esa sensación, esa lectura. El Hay es menos acerca de la literatura y más sobre los libros. Y hay una gran afluencia de libros que analizan el presente, los riesgos de la humanidad, el problema cultural asociado con el cambio de perspectivas que requerimos en el planeta”.

La naturaleza y los animales empiezan ahora a ser protagonistas del pensamiento, incluso de la literatura...

“Definitivamente el planeta le pertenece a la biodiversidad y nosotros somos una especie más, que ha traído consecuencias nefastas. Y con ello también nefastas para nosotros mismos. Entonces ese reconocimiento de los animales, esa sensibilidad hacia los animales también se llena de sentido con la ciencia, con las investigaciones sobre el comportamiento. Las investigaciones sobre la convivencia con los animales enriquecen mucho la vida humana. Y eso es un hecho cultural. En biología investigamos muchas cosas, las publicamos en revistas científicas, pero no necesariamente las compartimos con el resto del mundo. Y el mundo vivo es fenomenal”.

Historias que llegan a un público masivo...

“A mí me encantan las redes sociales que están contando historias de animales. Hace poco vi un mapache que perseguía un cuervo y el cuervo después lo persiguió a él. La gente se dio cuenta de que estaban jugando. Uno ahí empieza a leer la complejidad de los comportamientos animales”.

Usted es optimista frente a nuestra relación con los animales...

“Sí. Esa convivencia genera conflictos. Una cosa es convivir con los búhos, que son maravillosos y hermosos, y otra con los murciélagos que se te comen la fruta, te asustan y se te meten a la casa”.

Hablemos de las especies invasoras, de los hipopótamos, por ejemplo. ¿Cuál es su pensamiento frente a las especies invasoras?

“Hay que evaluar realmente el impacto y el riesgo que representa una especie invasora en términos del desajuste que implica en las cadenas tróficas o en la relación con otras especies. Hay muchas invasiones que son lentas, leves, y van dando tiempo, otras que no se puede convivir con ellas. Hay que construir nuevas estrategias de convivencia. Con los hipopótamos es muy complicado, la convivencia con ellos en este país se hace prácticamente imposible, pero es un caso excepcional”.

¿Está de acuerdo con la caza de control?

“Para esa convivencia es necesario reducir ese número de alguna manera. Sí, porque las castraciones que están haciendo no están siendo efectivas, las promesas de traslocación no han funcionado y no podemos esperar mucho tiempo. Es tristísimo que nos veamos abocados a esa solución tan dramática. Es consecuencia del tiempo que hemos dejado de controlarla. Lo mismo que el fuego, lo mismo que el reemplazo de los eucaliptos en los cerros. Sirve como metáfora para entender nuestra relación con la naturaleza”.

Hablemos de su papel como rectora de una universidad, ¿cuál es su balance actual?

“Muy positivo en la medida en que la universidad ha sido muy generosa con todas las propuestas que he llevado sobre sostenibilidad, transformación del currículo, transformación de la investigación. Y los jóvenes han sido también muy receptivos”.