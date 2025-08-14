Vacantes en tecnología en Colombia con salarios de hasta $7 millones: así puede aplicar

El sector tecnológico en Colombia sigue creciendo y ofreciendo oportunidades con salarios por encima del promedio nacional, gracias a la alta demanda y la escasez de talento especializado. De acuerdo con estudios recientes, áreas como desarrollo de software, infraestructura TI y gestión de soluciones tecnológicas enfrentan una brecha de profesionales, lo que impulsa mejores rangos salariales y beneficios para quienes cuentan con la formación y experiencia requerida. En este momento, hay múltiples vacantes disponibles a través de Magneto Empleos en ciudades como Bogotá, Itagüí y en el sector financiero, con salarios que en algunos casos superan los $7 millones. Le puede interesar: Así puede enviar la hoja de vida para trabajar en Croydon: salarios hasta de $5,5 millones

Oportunidades laborales en el sector tecnológico disponibles

La escasez de profesionales especializados en tecnología genera mayores oportunidades y mejores sueldos. FOTO: Getty

1. Jefe nacional de tecnología y comunicación – Itagüí

Salario: a convenir. Funciones: liderar servicios tecnológicos de la información a nivel nacional. Requisitos: Ingeniería de Sistemas o Telecomunicaciones, 5 años de experiencia, liderazgo de equipos y disponibilidad para viajar. Aplique aquí.

2. Profesional en tecnología y desarrollo – Bogotá

Salario: a convenir. Funciones: gestión y resolución de incidentes complejos, coordinación de mejoras, implementación de firmas electrónicas y documentos digitales. Requisitos: Ingeniería de Sistemas o Software, 2 años de experiencia en programación e integraciones, manejo avanzado de UIPATH. Postúlese en este enlace.

3. Ingeniero de soluciones tecnológicas – Sector financiero (Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá)

Salario: $5.807.000. Funciones: diseño e implementación de soluciones alineadas con la arquitectura tecnológica, gestión de microservicios y APIs. Requisitos: Ingeniería de Sistemas o afines, experiencia en Java y .Net, bases de datos relacionales y no relacionales, metodologías ágiles. Conozca más detalles acá.

4. Jefe de servicios de tecnología – Agencia de carga (Bogotá)

Salario: $5.000.000 – $7.000.000. Funciones: gestión tecnológica nacional, optimización de procesos logísticos y administrativos, administración de entornos Linux, AWS y bases de datos. Requisitos: 5 años de experiencia en entornos corporativos, conocimientos en scripting y gestión de infraestructura. Postúlese ahora mismo. Lea más: Patprimo tiene más de 250 ofertas de empleo en el país; así puede postularse a una vacante con ellos 4. Analista de soluciones TI – (Itagüí) Salario: a convenir. Funciones: integraciones entre Vtex y aplicaciones como ERP SAP y Mercado Libre, desarrollo en Python y Java, manejo de ETLs. Requisitos: Ingeniería de Sistemas o afines, 2 a 3 años de experiencia, conocimientos en APIs y automatización de procesos. Envíe la hoja de vida acá.

¿Por qué las vacantes tecnológicas ofrecen buenos salarios?

La escasez de talento TI en Colombia es uno de los principales factores que elevan la remuneración en este sector. La transformación digital de las empresas, la demanda de especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial y desarrollo de software, y la competencia por retener a los mejores perfiles, hacen que los rangos salariales sean más atractivos que en otros sectores. Además, muchas compañías ofrecen beneficios adicionales como trabajo remoto, horarios flexibles y formación continua, lo que convierte estas vacantes en una oportunidad de proyección profesional a mediano y largo plazo. Conozca también: Más de 20.000 vacantes con contrato indefinido: requisitos y sectores con más ofertas

Cómo postularse a través de Magneto Empleos