Ya no es como en las películas en las que el rey o la reina lo eran todo: desde la cabeza política de los gobiernos hasta los que decidían si iban o no a una guerra. Desde hace un tiempo, su importancia no es la de antes. Isabel II, por ejemplo, era la jefa de Estado del Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones, además de la figura principal de la iglesia en su país.

Sin embargo, en temas políticos era neutral, no tenía derecho al voto ni a postularse a elecciones. Ella abría las nuevas sesiones del Parlamento, otorgaba el paso de legislaciones, aprobaba órdenes del consejo británico y tenía una relación directa con el primer ministro. Además de una labor muy social desde el apoyo a instituciones hasta la preservación del medio ambiente. Y son las funciones que asumirá el nuevo rey, Carlos III, su hijo. Es decir, ni la reina ni el rey son la cabeza del gobierno sino su líder del Estado. Su figura es monárquica parlamentaria, ya no política. Y aún así, siguen siendo funciones importantes dentro del Estado de Reino Unido.

No obstante, con la muerte de la reina Isabel II se cierra una época que comenzó en un mundo que ya no existe: sin internet y con dos potencias disputándose la hegemonía global, los Estados Unidos y la Unión Soviética. La mayoría de la población inglesa no conoce a un monarca distinto a Isabel II, que de hecho contaba con gran popularidad: la gente la quería y la respetaba. Así que tras su muerte, se abre un debate, que no es nuevo en los últimos años, sobre el futuro de las instituciones monárquicas en Europa.

En ese continente el rey o la reina se conservan en Bélgica, Dinamarca, España, Países Bajos, Suecia, Luxemburgo y Reino Unido. Ahora bien, ninguna otra corona ha tenido un impacto similar a la de Reino Unido. El profesor Emmanuel Alejandro Giraldo, docente del departamento de Historia de la Universidad de Antioquia, dice que la menos fuerte es la de Suecia, donde la monarquía conserva menos poder, pero tanto en Reino Unido como en España todavía tienen mucha relevancia.