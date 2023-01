Desde el primer momento varios usuarios en redes se percataron de que el tatuaje podría ser falso: muchos dijeron que la máquina con la que supuestamente lo estaban tatuando no tenía a la vista la aguja, por lo que no podía ser verdadero. Sin embargo, el influenciador se mantuvo en la postura de que sí se había “rayado” la cara.

E.C: ¿Cuánto tiempo duró en realidad el “tatuaje” que se hizo y con qué objetivo decidió publicar ese video?

Mike: “Para serte sincero en realidad no recuerdo cuanto tiempo duró el “tatuaje” la primera vez. Hay que decir que todo el tiempo se trató de una broma y nunca pensé que fuera a tener tanta trascendencia ni que se volviera viral a nivel mundial. Yo hice un contenido común y corriente. Me reuní con unos amigos, les comenté la idea, me dijeron que si eso si valía la pena, y luego grabamos, lo subí, pero no le tenía ninguna esperanza. Al otro día empecé a ver que tenía miles de reproducciones en todas las redes sociales y que los medios de comunicación lo habían replicado. En ese momento me dije ¿Qué está pasando? Cuando subo otro tipo de contenidos no se viraliza, y con esta bobada sí pasó. En ese momento ya lo habían visto millones de personas en el mundo”.

Entonces si el tatuaje era falso, ¿por qué decidió mantenerse en la posición de que era real?

“Seguí con lo del tatuaje porque si paraba ahí no iba a tener el mismo alcance y tampoco los medios de comunicación seguirían hablando sobre el tema, entonces no podría dar el mensaje que quería dar, que es una reflexión acerca de que los contenidos en redes sociales pueden ser engañosos porque mucha gente cree todo lo que ve y juzga a los demás por el hecho de vestirse diferente, pintarse el cabello o hacerse un tatuaje. Por eso seguí en el juego y me dejé llevar”.