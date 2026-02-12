x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Un día como hoy 13 de febrero

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

  • Un día como hoy 13 de febrero
  • Un día como hoy 13 de febrero
  • Un día como hoy 13 de febrero
hace 1 hora
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 13 de febrero

ARROZ Y POLLO, A RONDA DEL TLC

La mesa agropecuaria, con dificultades de productos como arroz y pollo, ocupará la atención en la ronda final de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se inicia hoy en Washington. El Presidente colombiano, Álvaro Uribe, viaja a definir posiciones.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 13 de febrero

DESGOBIERNO EN UDEA DENUNCIA SECRETARIO DE EDUCACIÓN

El secretario de Educación, Gabriel Vallejo, dijo que hay profesores que ganan $21.000 al mes y solo dictan 16 horas de clase y que tienen compromisos en otras universidades y colegios y advirtió sobre la burocracia en la Escuela de Salud Pública donde la proporción de alumno-profesor es de 5 a uno.

