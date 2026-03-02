Un día como hoy 3 de marzo

Eran drones de alta capacidad y sobrevolaron el vertedero: revelan detalles de la alerta en Hidroituango

El alcalde Gutiérrez y el gobernador Rendón explicaron que el evento de ayer en Hidroituango se canceló luego de que recibieron una llamada del mismo Ejército en la que alertaron por el sobrevuelo de drones de las disidencias en el proyecto.