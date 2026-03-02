x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Un día como hoy 3 de marzo

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 1 hora
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 3 de marzo

EL URANIO INCAUTADO NO REPRESENTARÍA PELIGRO

Los 13,5 kilos de uranio empobrecido que incautó la Fiscalía en un barrio del Noroccidente de Bogotá no representan ningún peligro para el país, aseguró el ministro de Minas, Luis Ernesto Mejía. Las autoridades siguen las pesquisas para determinar el uso de la sustancia.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 3 de marzo

ME TRATAN BIEN, PERO ESTOY DESESPERADO, DICE MERCADO

El líder sindical secuestrado José Raquel Mercado dice estar en poder de una organización política, según carta que envió al comité ejecutivo de la CTC. Tras anunciar su regreso y afirmar que la organización M-19 no pretende una recompensa, dijo que lo han tratado bien.

