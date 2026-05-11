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FedEx conecta a empresas nacionales con 220 países

La compañía fortalece su operación en Colombia con tecnología de última milla, infraestructura y conectividad global para dinamizar el comercio exterior y el e-commerce.

  • La operación local de FedEx se apalanca en más de 300 colaboradores, una red de más de 90 vehículos, 23 centros de envío y ocho centros de distribución. FOTO: FedEx.
    La operación local de FedEx se apalanca en más de 300 colaboradores, una red de más de 90 vehículos, 23 centros de envío y ocho centros de distribución. FOTO: FedEx.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 16 horas
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En medio de la reconfiguración del comercio global, FedEx ha consolidado a Colombia como un nodo logístico relevante en América Latina, apoyado en infraestructura, conectividad aérea y soluciones tecnológicas orientadas al e-commerce. La compañía opera directamente en el país desde 2011 y mantiene una ruta diaria en Boeing 767-300 hacia Miami, lo que le permite conectar a exportadores locales con más de 220 países y territorios.

La operación local se apalanca en más de 300 colaboradores, una red de más de 90 vehículos, 23 centros de envío y ocho centros de distribución. Esta base ha sido clave para responder al crecimiento del comercio transfronterizo, especialmente en sectores como moda, café y flores, donde FedEx ha fortalecido su rol como facilitador logístico.

“FedEx está respondiendo a los retos de la cadena logística global mediante eficiencia operativa, reducción de tiempos de tránsito y digitalización de herramientas para los clientes”, señala la firma.

En paralelo, la compañía ha invertido en modernización y capacidad operativa. En Medellín, trasladó su estación a una instalación de 2.000 metros cuadrados, más del doble de su tamaño anterior, incorporando tecnología de clasificación y puntos de carga para vehículos eléctricos. Este movimiento no solo incrementa la eficiencia, sino que reduce tiempos de entrega en un mercado cada vez más exigente.

FedEx ha incorporado furgonetas eléctricas a su flota en Bogotá y Medellín, con una autonomía estimada de más de 300 kilómetros por cada carga completa, y tiene previsto añadir más unidades en Bogotá, Medellín y Cali.

“En FedEx hemos fortalecido el comercio exterior mediante infraestructura, conectividad global y soluciones tecnológicas que permiten a empresas colombianas competir #en mercados internacionales”.

El frente tecnológico ha sido determinante. FedEx ha desplegado soluciones de última milla con vans y bicicletas eléctricas, además de servicios como International Priority DirectDistribution, que permite entregas en 48 horas desde Bogotá y Medellín. A esto se suma la digitalización de procesos y herramientas de trazabilidad, clave en un entorno donde la velocidad y la visibilidad son factores decisivos para el consumidor digital.

“La digitalización se ha vuelto una palanca crítica para responder a las nuevas exigencias del mercado, destacamos herramientas como FedEx Sustainability Insights, que permite a los clientes visualizar emisiones estimadas de CO2e de sus envíos internacionales”, destaca la empresa.

Así, FedEx no solo optimiza costos y tiempos, sino que redefine la logística como un habilitador del crecimiento del comercio electrónico global desde Colombia.

Eduardo Garrido, gerente senior de operaciones de rampa y aduanas de FedEx en Colombia y Ecuador.
Eduardo Garrido, gerente senior de operaciones de rampa y aduanas de FedEx en Colombia y Ecuador.

Columna: Eduardo Garrido, gerente senior de operaciones de rampa y aduanas de FedEx en Colombia y Ecuador.

“En FedEx, nuestro compromiso es conectar a Colombia con el mundo a través de soluciones logísticas confiables, ágiles y diseñadas para responder a las necesidades de los exportadores. Esa capacidad se vuelve especialmente relevante en industrias como la floricultura, donde el tiempo, la precisión, visibilidad y el cuidado del producto son determinantes.

Temporadas como San Valentín y el Día de la Madre ponen a prueba toda la cadena logística. En esos momentos, millones de flores colombianas deben llegar frescas y a tiempo a mercados internacionales, especialmente en América del Norte. Para lograrlo, FedEx fortalece su operación con una red global, infraestructura especializada y servicios que permiten responder con eficiencia a picos de alta demanda.

Uno de ellos es FedEx International Priority DirectDistribution (IPD), una solución que permite enviar varias piezas desde un único país de origen a diferentes destinatarios en el país de destino. En el caso de las flores, este servicio ofrece tiempos de entrega de 48 a 72 horas desde Bogotá y Medellín, con procesos que inician inmediatamente después de la cosecha y ayudan a preservar la frescura que exige el mercado.

Nuestro compromiso es respaldar a un sector con una clara vocación exportadora. Cerca del 95% de la producción florícola colombiana se destina a mercados internacionales, lo que posiciona a Colombia como el segundo mayor exportador de flores del mundo y el principal proveedor de Estados Unidos”.

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