Crisis humanitaria en Antioquia: 152 civiles fueron atacados con explosivos por parte de grupos criminales en 2025

La crisis humanitaria que se vive en Antioquia, y en todo el país, por cuenta del fortalecimiento de grupos criminales como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, ha llevado a que aumenten también los hechos de vulneración humanitaria. De hecho, los ataques con explosivos dejaron 152 civiles afectados, bien sea con lesiones o con su fallecimiento.
Eso quedó consignado en el informe presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que en uno de sus apartes, hablando del panorama nacional, destacó: “En 2025, el impacto humanitario de los conflictos armados en Colombia siguió siendo crítico y se manifestó de forma diferenciada en los territorios”.