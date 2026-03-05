x

Ejército desmanteló 8 unidades de minería ilegal en el Occidente antioqueño

Según las autoridades, con esta intervención, se afecta la economía de los grupos delincuenciales de la zona.

  • Uniformados del Ejército tras intervenir las unidades de minería ilegal. FOTO Cuarta Brigada.
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En el sector La Pulga, zona rural del municipio de Buriticá, Occidente antioqueño, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 32 de la Cuarta Brigada, y la Policía UNIMIL (Grupo de Operaciones Especiales Contra la Explotación Ilícita de Minerales) desmantelaron ocho Unidades de Producción Minera (UPM) y tres Unidades de Extracción Minera (UEM) de carácter ilegal, con lo que afectan las ganancias de los grupos delincuenciales con injerencia en ese territorio.

Lea más: Emboscada de las disidencias de las Farc mató a tres soldados en Caquetá

De acuerdo con las autoridades, las intervenciones se realizaron en dos operaciones, en las que se destruyeron 29 motores eléctricos, 24 motobombas sumergibles y eléctricas, y se incautaron 1.000 gramos de mercurio. Las afectaciones económicas calculadas a las estructuras criminales, según el Ejército, alcanzan los $230 millones diarios.

“Adicionalmente, en zona boscosa de difícil acceso, fue ubicado y destruido un cambuche utilizado como punto de apoyo logístico para esta actividad ilícita, donde se hallaron cuatro plantas eléctricas portátiles a gasolina, empleadas para suministrar energía a motobombas y herramientas de extracción. El avalúo técnico referencial de estos equipos asciende a $6 millones”, dijo el Ejército en un reporte oficial.

Entérese: Así son los drones de las disidencias en Antioquia: los traen de China y pueden cargar hasta 25 kilos

Por su parte, el teniente coronel Sergio Armando Gutiérrez Mesa, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º 32, detalló: “Con estos resultados no sólo golpeamos las economías ilegales, sino que protegemos el medio ambiente y contribuimos a la seguridad y a la estabilidad del territorio. El Ejército Nacional reafirma su compromiso de continuar el desarrollo de operaciones sostenidas contra la explotación ilícita de yacimientos mineros trabajando por la defensa de los recursos naturales y el bienestar de nuestros antioqueños”.

En lo que va de 2026, tropas de la Cuarta Brigada han intervenido 17 unidades de producción minera, e inutilizado 13 máquinas pesadas, 21 dragas y 2 excavadoras en el departamento de Antioquia.

