Abatieron en Concordia a alias Canario, cabecilla del Clan del Golfo

La Cuarta Brigada del Ejército informó que en medio de operaciones militares en el Suroeste antioqueño fue abatido alias Canario, señalado integrante del grupo armado Clan del Golfo.

Según indicó la entidad, la muerte del cabecilla se dio tras combates con tropas del Ejército en zona rural del municipio de Concordia. El enfrentamiento se registró en la vereda Santa Rita, donde soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara –adscrito a la Cuarta Brigada– se encontraron con presuntos miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, perteneciente a esta organización ilegal.

Según información oficial, alias “Canario” sería el cabecilla de zona y llevaba cerca de ocho años vinculado al grupo armado. Además, tenía siete procesos judiciales por delitos como homicidio, narcotráfico, hurto y constreñimiento.

Durante el operativo, donde cayó alias Canario, los uniformados incautaron una subametralladora Mini Uzi, un proveedor, munición y un teléfono celular, elementos que quedaron en manos de las autoridades para las investigaciones correspondientes.