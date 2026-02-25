Tras 296 días del deslizamiento en Los Olivares, en Itagüí, la montaña sigue moviéndose

Sentado en un sillón, al filo del barranco que tras 296 días sigue abierto, y mientras se toma un refresco, Carlos* va contando detalles de quienes vivían en la vereda Olivares, en la parte media-alta, antes de ese fatídico mes de mayo de 2025 en el que la tierra de la montaña se les vino encima, plegándose como si fuera un acordeón, como lo narraron los mismos vecinos.
“Acá había una tienda, la de doña Patri; acá había otra casa que también era la tienda del hermano de ‘Eliberto’. Allasito era la casa de don Luis; acá estaba la de don Memo, la de Toño, la de Emilio. Todas estas eran casas de la familia de don Abraham... Todos se fueron a pagar arriendo. Todo esto era una cuadra que seguía hasta la cuadra de El Botadero... Hoy todo esto está desocupado... o casi, porque todavía quedo yo”, relató.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8