Antioquia superó el promedio nacional en empleo en 2025, pero enfrenta brechas regionales y de calidad laboral

Durante el primer semestre de 2025, Antioquia contabilizó 3.330.154 personas ocupadas, lo que representó un incremento del 5% frente al mismo periodo de 2024. Este crecimiento se ubicó casi dos puntos porcentuales por encima del promedio nacional, consolidando al departamento como uno de los más dinámicos en generación de empleo.
En el área metropolitana de Medellín, el empleo —tanto dependiente como por cuenta propia— creció 5,6% entre el primer semestre de 2024 y el de 2025. En contraste, ciudades como Bogotá y Cali registraron un crecimiento de apenas 1,4%.