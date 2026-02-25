Antioquia superó el promedio nacional en empleo en 2025, pero enfrenta brechas regionales y de calidad laboral

Durante el primer semestre de 2025, Antioquia contabilizó 3.330.154 personas ocupadas, lo que representó un incremento del 5% frente al mismo periodo de 2024. Este crecimiento se ubicó casi dos puntos porcentuales por encima del promedio nacional, consolidando al departamento como uno de los más dinámicos en generación de empleo. En el área metropolitana de Medellín, el empleo —tanto dependiente como por cuenta propia— creció 5,6% entre el primer semestre de 2024 y el de 2025. En contraste, ciudades como Bogotá y Cali registraron un crecimiento de apenas 1,4%.

Justamente, en términos de calidad laboral, el empleo dependiente formal en Medellín y el área metropolitana aumentó 6,8%, mientras que en Bogotá se apreció una caída de 3,6%. Además, Medellín superó en crecimiento del empleo a Barranquilla, Bogotá y Cali. Estos datos hacen parte del tercer informe de la Mesa del Empleo de Antioquia, que analiza la evolución del mercado laboral con base en información del DANE y registros de afiliación a cajas de compensación. Según el reporte, el comportamiento del mercado laboral muestra profundas diferencias internas. En el Valle de Aburrá, el número de trabajadores dependientes aumentó 7,4% entre el primer semestre de 2024 y el de 2025.

En contraste, en el resto del departamento el empleo dependiente cayó 1,9%, mientras que el trabajo por cuenta propia creció 15,6%. Esto refleja que, mientras el centro urbano consolida el empleo asalariado y formal, buena parte de las subregiones enfrenta una expansión de ocupaciones más vulnerables y de menor estabilidad.

El informe señala que el mercado laboral antioqueño es altamente heterogéneo y responde a vocaciones productivas diferenciadas. El Valle de Aburrá y Oriente concentran el empleo formal en comercio, manufactura y servicios, mientras que subregiones como Magdalena Medio, Norte, Suroeste, Urabá, Bajo Cauca y Nordeste dependen principalmente de sectores primarios como agricultura y minería.

Sectores que impulsan el empleo y señales de alerta en construcción

Agricultura, industria manufacturera y comercio explican el 60% del aumento del empleo en el departamento. Estos sectores fueron clave en el dinamismo observado en 2025. La construcción, en cambio, fue el único sector de peso que tuvo caídas tanto en ocupación como en afiliación formal, lo que encendió alertas sobre la recuperación de esta actividad y su impacto en la calidad del empleo. Por tamaño empresarial, las microempresas concentran el 55,9% del empleo, equivalente a 1,86 millones de personas ocupadas. No obstante, el mayor crecimiento lo lideraron las empresas grandes, con un aumento de 16,7%, lo que evidencia una mayor capacidad de expansión en este segmento. El empleo formal siguió altamente concentrado en el Valle de Aburrá, donde cerca del 40% de la población en edad de trabajar contaba con un empleo formal. Le sigue Oriente con 21%, mientras que en subregiones como Bajo Cauca, Suroeste y Occidente los niveles fueron inferiores al 10%.

El informe advierte que mayores niveles de formalización no necesariamente implican una estructura productiva más diversificada. En subregiones como Urabá, Nordeste y Occidente, la economía depende de uno o dos sectores, y a nivel municipal persisten estructuras productivas concentradas incluso en territorios con mayor formalización. Las brechas también se reflejan en el acceso de las mujeres al empleo formal. Antioquia registra 0,71 mujeres ocupadas por cada hombre, frente a 0,68 en 2018, lo que muestra una leve mejora. En afiliación formal a cajas de compensación, las mayores proporciones de mujeres por cada hombre se observan en Valle de Aburrá (0,85), Oriente (0,73) y Bajo Cauca (0,64), confirmando que la desigualdad territorial se cruza con brechas de género.

El desafío para 2026: más calidad y diversificación productiva

De cara a este 2026, el tercer Informe de la Mesa del Empleo de Antioquia plantea que el reto no es únicamente crear más puestos de trabajo, sino mejorar su calidad. La evidencia sugiere acelerar la formalización en territorios donde predominan ocupaciones vulnerables, recuperar el empleo formal en construcción y fortalecer la capacidad de contratación de pequeñas y medianas empresas. Asimismo, el reporte enfatiza la necesidad de diversificar la base productiva para sostener la creación de empleo formal y cerrar brechas territoriales y de género.