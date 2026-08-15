Grave accidente en la Medellín-Bogotá: bus se volcó y dejó dos muertos y siete heridos

Un grave accidente de tránsito ocurrió hacia las 4:00 p. m. de este sábado 15 de agosto en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción del municipio de San Luis, Antioquia. De acuerdo con los primeros reportes, un bus de servicio público terminó volcado en el PR 43 de la autopista Medellín-Bogotá, en el sector correspondiente a esta zona del Oriente antioqueño. El siniestro deja, hasta el momento, dos personas fallecidas y siete heridas, según la información preliminar conocida tras el hecho. El vehículo involucrado es un bus de placas TOQ 201, de Rionegro, afiliado a la empresa TransOriente. Tras el accidente, los organismos de atención y las autoridades avanzaron en la atención de las personas afectadas y en las labores correspondientes en el lugar del volcamiento. Los siete heridos fueron remitidos a centros asistenciales de localidades vecinas para recibir atención médica. El accidente ocurrió en un corredor vial de alta importancia para la conexión entre Medellín y Bogotá, por lo que las autoridades trabajan en la atención de la emergencia y en el establecimiento de las circunstancias en las que se produjo el volcamiento. Por ahora, la información disponible es preliminar y se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre la identidad de las víctimas, el estado de salud de los heridos y las causas que provocaron el accidente.