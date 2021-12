El viaje al mar que terminó en tragedia en vía Medellín-Bogotá

¿Qué responde a quienes dicen que usted llenó la Personería de cuotas del Chocó?

“Cuando ingresa un afro a un cargo en la Personería o a cualquier entidad de carácter municipal se le atribuye que es una cuota política del personero, quiere decir que antes de que un personero afro llegara aquí los negros no tenían derecho a trabajar en Medellín. Yo soy chocoano, pero he hecho gran parte de mi vida en esta ciudad, mi hija mayor es medellinense. Y yo sí debo aceptar que cuando llegué a la Personería había solo dos afro trabajando en esta entidad de más de 400 funcionarios. Yo no olvido mis orígenes y si hay un afro con capacidades, que no todos son chocoanos, le voy a dar la oportunidad de crecer”.