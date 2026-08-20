Video | Una camioneta rodó por una pendiente en Girardota dejando un muerto y tres heridos

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este jueves 20 de agosto en la vereda Loma de los Ochoa, en Girardota, Antioquia, donde una persona murió y otras tres resultaron heridas.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro involucró una camioneta Mazda CX en la que se movilizaban cuatro ocupantes. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo se salió de la vía y terminó rodando por una zona de la vereda.

Heber Alexis Estrada Lara, de 29 años, murió en el lugar del accidente. Las otras tres personas fueron auxiliadas y trasladadas al Hospital San Rafael de Girardota para recibir atención médica.