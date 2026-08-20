Siete personas fueron extraditadas desde Colombia por narcotráfico, crimen organizado y delitos sexuales

Una vez más, Colombia se articuló internacionalmente para combatir el crimen. Este miércoles, la Policía Nacional hizo efectiva en Bogotá la extradición de siete personas solicitadas por autoridades judiciales de Estados Unidos, Panamá, Italia, España y Reino Unido.
Los requerimientos están relacionados con investigaciones por narcotráfico, concierto para delinquir, colaboración con organizaciones criminales y delitos sexuales.
Las extradiciones fueron ejecutadas por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en el marco de los acuerdos de cooperación judicial internacional. Del grupo de siete personas, tres fueron trasladadas a Estados Unidos, mientras que Panamá, Italia, España y Reino Unido recibieron a una persona cada uno.
Pero, ¿quiénes son y por qué delitos los investigan?