Isla cerca de Cartagena fue reconocida a nivel internacional por la prestigiosa guía Michelin: ¿cuánto cuesta visitarla?

Isla Corona, un pequeño paraíso caribeño, logró un importante reconocimiento en el turismo nacional al ser el primer destino insular de Colombia incluido en la prestigiosa guía Michelin.
A tan solo 45 minutos de Cartagena, esta pequeña joya del Caribe colombiano inaugurada hace dos años, ha logrado destacarse en el panorama internacional por su experiencia turística, su compromiso con la sostenibilidad y la conservación ambiental.
“Puedes visitar Corona Island solo por un día, pero sería difícil resistirse a pasar la noche y despertar en el paraíso. Esta pequeña isla caribeña alberga únicamente el hotel, que en realidad es un conjunto de cabañas ecológicas con forma de barco, diseñadas para maximizar el sonido de las olas y orientadas hacia las vistas del atardecer”, dice la descripción del sitio web de la guía Michelin sobre este destino.