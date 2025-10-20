Esta sería la razón de la caída de Amazon que paraliza las plataformas financieras en Colombia

Este 20 de octubre de 2025, los usuarios de los servicios financieros digitales en Colombia se quejaron de una caída masiva en entidades como Bancolombia, Nequi, Davivienda, también denunciaron fallas con Daviplata, Colpatria y Uala.
Los usuarios denunciaron en la X dificultades para ingresar a las aplicaciones móviles, realizar transferencias, pagos o retiros en cajeros y sucursales. El fallo impactó tanto a personas como a empresas de las principales ciudades del país.
Algunas de las quejas señalaron: “Al parecer en Colombia tendremos que volver al uso único del efectivo, porque ninguna plataforma sirve, todo caído”, dijo el usuario de X @P16Yin