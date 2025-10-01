x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Graves accidentes en Envigado dejaron un anciano muerto y un automóvil volcado

Incidentes se presentaron en la Avenida 43A y en la Avenida Las Vegas.

  • a la izquierda, el accidente en la Carrera 43A. A la derecha, el volcamiento de Las Vegas. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia.
    a la izquierda, el accidente en la Carrera 43A. A la derecha, el volcamiento de Las Vegas. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia.
El Colombiano
El Colombiano
01 de octubre de 2025
bookmark

Fuertes accidentes de tránsito se presentaron en la mañana de este martes 1 de octubre en el municipio de Envigado, al sur del Aburrá.



En el primer incidente, un adulto mayor falleció al ser atropellado por un bus de servicio público cuando intentaba cruzar la carrera 43A

El fatal incidente ocurrió a la altura de la calle 38 Sur, muy cerca del parque principal.

Lea también: Conato de incendio en colegio de Itagüí dejó 10 personas afectadas

Al sitio llegaron los organismos de socorro pero nada se pudo hacer para salvar la vida del anciano.

Por ahora no ha trascendido la identidad del fallecido. Mientras tanto las autoridades de movilidad continúan con la investigación del suceso.

De otro lado, una fuerte colisión múltiple se presentó en la Avenida 48 Las Vegas a la altura de la calle 41 Sur. Según los reportes de redes sociales.

Le puede interesar: Segunda pista del aeropuerto José María Córdova ahora valdrá $22 billones

Por medio de videos difundidos en redes, se observó que por lo menos una camioneta, un taxi y un automovil resultaron afectados. En el sitio también algunas luminarias sufrieron daños.

Sobre este incidente en particular no se ha conocido las hipótesis del siniestro. Eso sí, desde Envigado indicaron que el caso solo dejó algunos conductores heridos con lesiones leves.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida