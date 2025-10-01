Graves accidentes en Envigado dejaron un anciano muerto y un automóvil volcado

Fuertes accidentes de tránsito se presentaron en la mañana de este martes 1 de octubre en el municipio de Envigado , al sur del Aburrá.





En el primer incidente, un adulto mayor falleció al ser atropellado por un bus de servicio público cuando intentaba cruzar la carrera 43A



El fatal incidente ocurrió a la altura de la calle 38 Sur, muy cerca del parque principal.

Al sitio llegaron los organismos de socorro pero nada se pudo hacer para salvar la vida del anciano.

Por ahora no ha trascendido la identidad del fallecido. Mientras tanto las autoridades de movilidad continúan con la investigación del suceso.