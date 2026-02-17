x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video: Estados Unidos realizó triple ataque contra lanchas en el Pacífico y el Caribe que dejó 11 muertos

Los tres bombardeos se llevaron a cabo este lunes bajo la dirección de la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur, que indicó que las lanchas transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y hacían parte de organizaciones designadas como terroristas por el gobierno de ese país.

  • Imágenes de dos de las tres embarcaciones atacadas por Estados Unidos este lunes 16 de febrero. FOTOS: Capturas de video @Southcom
    Imágenes de dos de las tres embarcaciones atacadas por Estados Unidos este lunes 16 de febrero. FOTOS: Capturas de video @Southcom
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Los ataques contra presuntas embarcaciones que transportan droga en los océanos que bordean el continente americano continúan. Este martes, el Comando Sur de las Fuerzas Militares de Estados Unidos confirmó tres ataques perpetrados durante el lunes, 16 de febrero, en el Pacífico y el Caribe.

Lea aquí: Exclusivo | Narcos paisas y costeños están detrás de una ruta al Caribe que bombardean los buques de EE. UU.

El comando indicó que los bombardeos se realizaron a “última hora” de este lunes bajo la dirección del general Francis L. Donovan, de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear del Comando Sur, quien autorizó los “tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones designadas terroristas”.

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico” y participaban en operaciones de transporte de droga, agregaron desde el Comando Sur.

Las fuerzas estadounidenses confirmaron que “once narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones”, cuatro personas en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, otras cuatro en la segunda embarcación también en el Pacífico Oriental y tres más en la tercera embarcación detectada en el Caribe. Así mismo, ningún miembro de las Fuerzas Militares de ese país resultó herido.

En video: EE. UU. atacó nuevamente a presunta narcolancha en el Pacífico, cerca de Colombia

En el video publicado en la cuenta de X del Comando Sur se puede ver cómo las personas que viajaban en las embarcaciones se mueven antes de ser interceptadas por los explosivos lanzados por los militares estadounidenses.

Con este triple ataque, ya son 140 las personas que han muerto en bombardeos llevados a cabo por las Fuerzas Militares de Estados Unidos contra unas 40 embarcaciones señalas de transportar narcóticos, especialmente cocaína, vía marítima.

Los ataques dirigidos contra las presuntas narcolanchas iniciaron en septiembre de 2025, cuando el gobierno de Donald Trump empezó a cercar al régimen de Nicolás Maduro, al que Estados Unidos señaló como el cabecilla del cartel de los Soles y a quien capturó el pasado 3 de enero en una operación en Caracas.

Desde entonces, solo se han conocido un par de casos de sobrevivientes de los ataques. Así mismo, las autoridades no han reportado mayor información sobre la entrega de los cuerpos de las víctimas o la droga incautada en dichas operaciones que han sido fuertemente criticadas y calificadas como ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno norteamericano.

Siga leyendo: Nuevo ataque de Estados Unidos contra una embarcación en el Pacífico dejo dos muertos

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida