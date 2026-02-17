x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Antonio Banderas se une a la campaña del doctor Mariano Barbacid para curar el cáncer de páncreas

La meta inicial de recaudación de fondos para la investigación del doctor Barbacid es de 3,5 millones de euros, destinada a financiar la primera fase del proyecto. Conozca cómo hizo el hallazgo.

  • El actor Antonio Banderas apoyará económicamente la investigación del doctor Mariano Barbacid. FOTOS: Europapress - Tomada de Instagram @antoniobanderas
    El actor Antonio Banderas apoyará económicamente la investigación del doctor Mariano Barbacid. FOTOS: Europapress - Tomada de Instagram @antoniobanderas
Europa Press
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

El nombre del español Mariano Barbacid ha cobrado gran relevancia por su avance científico que podría revolucionar la medicina moderna. Este doctor, especializado en bioquímica molecular y oncología experimental, logró junto con su equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) eliminar completamente tumores de páncreas en ratones mediante una terapia triple combinada.

Este hallazgo, publicado por la revista científica PNAS, ha causado asombro en el mundo, puesto que se trata de un avance contra uno de los tumores más agresivos, responsable de alrededor de 470.000 muertes en humanos al año, ya que sus síntomas suelen detectarse tarde y tiene una baja tasa de supervivencia.

En contexto: ¿Cura para el cáncer de páncreas? Oncólogos lograron eliminar tumores en modelos animales

De hecho, la Fundación Cris Contra el Cáncer abrió una campaña de recaudación de fondos para seguir financiando el proyecto del doctor Mariano Barbacid. Y esto ha permitido que famosos se unan a la causa, como por ejemplo el actor Antonio Banderas, quien desde su Fundación Lágrimas y Favores aportará apoyo económico.

“Mientras el mundo se revuelve en violencia, confusión, desencanto y estupidez, un hombre, Mariano Barbacid, y su equipo, trabajando con empeño, fe, paciencia, constancia y sabiduría, se van acercando a la derrota de una de las enfermedades más mortales: el cáncer de páncreas. Hay que ayudar y lo vamos a hacer. La fundación que presido, Fundación Lágrimas y Favores, aportará su granito de arena”, dijo Banderas a través de su cuenta de Instagram.

Aunque ya se lograron recaudar 3,5 millones de euros, que era el objetivo inicial, algunos expertos indican que se necesitan alrededor de 30 millones de euros o más para cubrir todas las etapas de la investigación, incluidos los ensayos clínicos en humanos.

El proyecto del doctor Mariano Barbacid

La Fundación CRIS Contra el Cáncer explicó que una de las tres terapias lideradas por Barbacid utiliza un compuesto muy novedoso denominado PROTAC, capaz de localizar y destruir la proteína específica dentro de los tumores, algo que hasta hace pocos años se consideraba impensable.

Al respecto, aclararon que este tipo de tratamiento requiere un desarrollo farmacológico adicional significativo antes de poder administrarse en humanos, tanto para asegurar su viabilidad de producción como para definir una formulación adecuada para los ensayos clínicos.

Junto a lo anterior, la organización añadió que el equipo de Barbacid debe probar la terapia en más modelos experimentales que reproduzcan las distintas alteraciones genéticas asociadas al cáncer de páncreas. Esto permitirá aumentar su potencia antitumoral, prevenir o superar posibles mecanismos de resistencia en algunos tumores e identificar qué tipos de tumores o perfiles biológicos responden mejor al tratamiento.

Para lograr la financiación necesaria en esta fase de investigación, se ha habilitado una página de donación, donde cualquier ciudadano puede realizar aportaciones y obtener un certificado de donación, válido para desgravar en la declaración de la renta.

Todo esto ocurre en un contexto preocupante: según datos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cáncer es la primera causa de fallecimiento por enfermedad en España. En 2026 se espera que se diagnostiquen más de 300.000 casos, incluidos 8.000 adultos jóvenes y 1.500 niños y niñas.

Siga leyendo: Cuidado con los kilos de más: obesidad aumenta un 70% la probabilidad de morir por una infección

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida