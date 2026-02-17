Antonio Banderas se une a la campaña del doctor Mariano Barbacid para curar el cáncer de páncreas

El nombre del español Mariano Barbacid ha cobrado gran relevancia por su avance científico que podría revolucionar la medicina moderna. Este doctor, especializado en bioquímica molecular y oncología experimental, logró junto con su equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) eliminar completamente tumores de páncreas en ratones mediante una terapia triple combinada.

Este hallazgo, publicado por la revista científica PNAS, ha causado asombro en el mundo, puesto que se trata de un avance contra uno de los tumores más agresivos, responsable de alrededor de 470.000 muertes en humanos al año, ya que sus síntomas suelen detectarse tarde y tiene una baja tasa de supervivencia.

En contexto: ¿Cura para el cáncer de páncreas? Oncólogos lograron eliminar tumores en modelos animales

De hecho, la Fundación Cris Contra el Cáncer abrió una campaña de recaudación de fondos para seguir financiando el proyecto del doctor Mariano Barbacid. Y esto ha permitido que famosos se unan a la causa, como por ejemplo el actor Antonio Banderas, quien desde su Fundación Lágrimas y Favores aportará apoyo económico.

“Mientras el mundo se revuelve en violencia, confusión, desencanto y estupidez, un hombre, Mariano Barbacid, y su equipo, trabajando con empeño, fe, paciencia, constancia y sabiduría, se van acercando a la derrota de una de las enfermedades más mortales: el cáncer de páncreas. Hay que ayudar y lo vamos a hacer. La fundación que presido, Fundación Lágrimas y Favores, aportará su granito de arena”, dijo Banderas a través de su cuenta de Instagram.