Pilas, viajeros: niebla en Rionegro provocó cancelaciones y desvíos de vuelos en el aeropuerto José María Córdova

Un banco de niebla que se mantiene desde la madrugada de este miércoles 22 de julio sobre la zona de aproximación al Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro está afectando la operación aérea y provocando retrasos en varios itinerarios.

De acuerdo con el reporte oficial del aeropuerto, aunque los despegues continúan operando, las condiciones meteorológicas obligaron a restringir temporalmente los aterrizajes.

Como consecuencia, hasta el momento se registra un vuelo de salida cancelado y cinco con demoras. En las operaciones de llegada, el balance es de un vuelo cancelado, cinco demorados y dos desviados hacia otros aeropuertos.

Las directivas del terminal aéreo recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de desplazarse al aeropuerto, ya que la normalización de las operaciones dependerá de la evolución de las condiciones climáticas.