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Pilas, viajeros: niebla en Rionegro provocó cancelaciones y desvíos de vuelos en el aeropuerto José María Córdova

Un banco de niebla en la zona de aproximación al aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, ha generado restricciones para los aterrizajes desde la madrugada de este miércoles.

  • Así se ve el banco de niebla que rodea el Aeropuerto Internacional José María Córdova. Foto: tomada de las redes sociales del aeropuerto.
    Así se ve el banco de niebla que rodea el Aeropuerto Internacional José María Córdova. Foto: tomada de las redes sociales del aeropuerto.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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Un banco de niebla que se mantiene desde la madrugada de este miércoles 22 de julio sobre la zona de aproximación al Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro está afectando la operación aérea y provocando retrasos en varios itinerarios.

De acuerdo con el reporte oficial del aeropuerto, aunque los despegues continúan operando, las condiciones meteorológicas obligaron a restringir temporalmente los aterrizajes.

Como consecuencia, hasta el momento se registra un vuelo de salida cancelado y cinco con demoras. En las operaciones de llegada, el balance es de un vuelo cancelado, cinco demorados y dos desviados hacia otros aeropuertos.

Las directivas del terminal aéreo recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de desplazarse al aeropuerto, ya que la normalización de las operaciones dependerá de la evolución de las condiciones climáticas.

¿Por qué la niebla afecta los aterrizajes?

Los bancos de niebla son acumulaciones densas de diminutas gotas de agua suspendidas cerca del suelo que reducen considerablemente la visibilidad.

Cuando este fenómeno se presenta en las zonas de aproximación de un aeropuerto, los pilotos pueden perder las referencias visuales necesarias para realizar un aterrizaje seguro.

Aunque las aeronaves modernas cuentan con sistemas de navegación y aproximación instrumental, cada aeropuerto y cada pista tienen mínimos de visibilidad establecidos por razones de seguridad.

Si esas condiciones no se cumplen, los controladores aéreos restringen los aterrizajes hasta que mejore el tiempo o, en algunos casos, ordenan desviar los vuelos hacia otros aeropuertos.

El Aeropuerto José María Córdova, ubicado en una zona montañosa del Oriente antioqueño, suele registrar episodios de niebla durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, especialmente en temporadas de alta humedad, lo que puede generar afectaciones temporales en la operación aérea.

Lea más: “El aeropuerto de Rionegro se quedó pequeño hace cuatro años”: Avianca

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Banco de preguntas y respuestas

¿Qué está pasando con los vuelos en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro?
Desde las primeras horas de la madrugada, un denso banco de niebla en la zona de aproximación obligó a las autoridades aeronáuticas a restringir de forma temporal las operaciones de aterrizaje por falta de visibilidad.
¿Por qué la niebla obliga a restringir los aterrizajes y no tanto los despegues?
La niebla está compuesta por microgotas de agua suspendidas que reducen la visibilidad horizontal y vertical. Durante el aterrizaje, los pilotos necesitan mantener referencias visuales de la pista a determinada altura por seguridad. Si la visibilidad cae por debajo de los mínimos reglamentarios del aeropuerto, los aterrizajes se suspenden o desvían, mientras que los despegues suelen requerir un margen de visibilidad ligeramente menor.
¿Por qué el aeropuerto de Rionegro es tan susceptible a la niebla en las mañanas?
El aeropuerto José María Córdova está ubicado en un valle de alta montaña en el Oriente antioqueño (a más de 2.100 metros sobre el nivel del mar). Durante las madrugadas y mañanas, la combinación de bajas temperaturas, alta humedad y poco viento favorece la condensación de humedad cerca del suelo, creando bancos de niebla densos que tardan horas en disiparse con el sol.
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