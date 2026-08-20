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Dos veredas rurales de Heliconia estrenan agua potable para cambiarle la vida a más de 110 estudiantes y familias

La Gobernación de Antioquia y la Fundación Grupo EPM entregaron dos sistemas de potabilización en las veredas La Pradera y Palo Blanco, de Heliconia, que beneficiarán a estudiantes, docentes y familias.

  • Con estas entregas, el programa alcanza 101 soluciones de agua potable instaladas o mejoradas en 56 municipios y beneficia a más de 15.000 personas. Foto: cortesía Gobernación de Antioquia.
    Con estas entregas, el programa alcanza 101 soluciones de agua potable instaladas o mejoradas en 56 municipios y beneficia a más de 15.000 personas. Foto: cortesía Gobernación de Antioquia.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Tener acceso al agua no siempre significa que esta sea apta para el consumo. En las zonas rurales de Antioquia, las dificultades para acceder a agua potable siguen siendo una brecha que afecta las condiciones de salud, alimentación y educación de las comunidades.

Para contribuir a cerrar esa brecha, la Gobernación de Antioquia y la Fundación Grupo EPM entregaron dos nuevas soluciones de potabilización en las veredas La Pradera y Palo Blanco, en Heliconia, con las que más de 110 estudiantes, docentes y familias podrán acceder a agua potable.

Las soluciones fueron entregadas por la primera dama de Antioquia, Susana Ochoa Henao, y la directora ejecutiva de la Fundación Grupo EPM, Lina Victoria Hoyos.

Entérese: Acueducto aéreo llevará agua potable a 3.000 habitantes de Medellín, ¿dónde se construyó?

Con estas dos nuevas entregas, la alianza alcanza 101 soluciones de potabilización instaladas o mejoradas en el departamento: 72 nuevas y 29 que han recibido mejoramientos. En total, el programa ha beneficiado a más de 15.000 personas.

La estrategia ha llegado a 56 municipios de Antioquia, principalmente en zonas rurales de Urabá, Norte, Nordeste, Oriente, Magdalena Medio, Suroeste y Bajo Cauca.

El propósito no es solamente instalar los sistemas, sino acompañar a las comunidades en el cuidado y uso adecuado del agua. La Fundación Grupo EPM plantea que las instituciones educativas también pueden convertirse en espacios para promover prácticas relacionadas con el cuidado del recurso.

“Nuestro propósito va más allá de llevar agua potable: buscamos generar capacidades que permanezcan en el tiempo”, señaló Lina Victoria Hoyos, directora ejecutiva de la Fundación Grupo EPM.

En la vereda La Pradera, una de las instituciones beneficiadas es el Centro Educativo Rural Las Brisas, donde estudian 37 niños.

María Auxiliadora Bedoya Pérez, docente de la institución, contó que antes debía hervir el agua que consumía y llevarla consigo para sus actividades durante la jornada escolar. Ahora puede tomar directamente el agua suministrada por el sistema de potabilización.

La solución también busca mejorar las condiciones para la preparación de alimentos en las instituciones educativas y los hogares y contribuir a prevenir enfermedades asociadas al consumo de agua no tratada.

La iniciativa, además, se articula con otras estrategias del departamento, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La Gobernación de Antioquia y la Fundación Grupo EPM destinan $11.989 millones para desarrollar durante dos años el programa de agua potable.

De esos recursos, el 83 % es aportado por la Gobernación de Antioquia y el 17 % por la Fundación Grupo EPM. Los recursos del Departamento hacen parte de la estrategia BienEstar, financiada con recursos provenientes del pago oportuno del impuesto vehicular, según la Gobernación.

En el caso de Heliconia, además de las soluciones de potabilización, la Secretaría de Educación de Antioquia ejecutó obras de mantenimiento y adecuación en el Centro Educativo Rural Las Brisas, con una inversión de $28 millones.

Para las comunidades beneficiadas, la llegada de estos sistemas representa una mejora concreta en su vida cotidiana, pero también evidencia una necesidad que permanece en distintos sectores rurales del departamento; no se trata solamente de tener agua, sino que esta debe cumplir condiciones que permitan consumirla de manera segura.

El alcalde de Heliconia destacó que el acceso al agua potable era una necesidad sentida en estas comunidades y pidió que el programa pueda continuar llegando a otros sectores del municipio y de Antioquia.

“Este programa que lleva agua potable a nuestros niños, niñas, adolescentes, a las familias, a la comunidad en general. Acá en el municipio de Heliconia era una necesidad muy sentida”, afirmó.

Lea más: Bello arranca “piloto” para llevar por fin agua potable a dos veredas

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Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué consisten las nuevas entregas de potabilización de agua en Heliconia?
La Gobernación de Antioquia y la Fundación Grupo EPM entregaron dos sistemas de potabilización en las veredas La Pradera y Palo Blanco que garantizan agua apta para el consumo humano a más de 110 estudiantes, docentes y familias de la zona rural.
¿A cuántas personas ha beneficiado la alianza entre la Gobernación y la Fundación Grupo EPM?
A la fecha, el programa ha alcanzado 101 soluciones de potabilización instaladas o mejoradas (72 nuevas y 29 optimizadas) en 56 municipios de Antioquia, impactando a más de 15.000 personas en regiones como Urabá, Suroeste, Norte, Oriente, Bajo Cauca y Magdalena Medio.
¿De cuánto es la inversión económica y de dónde provienen los recursos del programa?
El programa de agua potable contempla un presupuesto de $11.989 millones de pesos ejecutados durante dos años. La Gobernación de Antioquia aporta el 83 % de estos fondos —provenientes del recaudo del impuesto vehicular a través de la estrategia BienEstar— y la Fundación Grupo EPM aporta el 17 % restante.
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