Panamá detiene a 21 colombianos y 2 panameños por presuntos nexos con minería ilegal en el Darién

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó este miércoles 19 de agosto sobre la detención de 21 ciudadanos colombianos y dos panameños por su presunta vinculación con actividades de minería ilegal en la selva del Darién, en Panamá, donde las autoridades señalan que esta actividad está relacionada con el Clan del Golfo. Las capturas se realizaron en la cabecera del río Pito, en la provincia del Darién, como parte de la Operación Escudo de Acero, estrategia implementada por el Gobierno panameño para ejercer control territorial en la frontera con Colombia.

Capturas en la cabecera del río Pito

Los 21 ciudadanos colombianos, cuya identidad no fue divulgada, fueron ubicados por agentes especiales del Senafront en el área norte del Darién. En el lugar, las autoridades encontraron instalaciones y equipos asociados con la extracción ilegal de oro. De acuerdo con un comunicado del organismo de seguridad, los sospechosos “mantenían campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros implementos utilizados en esta actividad”. Después del procedimiento, los ciudadanos extranjeros “fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes”, señaló el Senafront. La zona donde se efectuó la operación forma parte de la frontera selvática entre Panamá y Colombia, que se extiende por 266 kilómetros y cuenta con tres Puestos Binacionales de Vigilancia destinados a la coordinación de las fuerzas de ambos países.

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Despliegue de seguridad en el Darién

La intervención forma parte de un dispositivo de seguridad que contempla el despliegue de más de 700 integrantes de las fuerzas especiales del Senafront en puntos considerados tácticos y estratégicos, además de los Puestos Binacionales de Vigilancia de Panamá y Colombia. La semana anterior, durante un recorrido coordinado por el Senafront, EFE participó en un sobrevuelo sobre un campamento de minería ilegal y en una visita al Puesto Binacional de Alto Limón, uno de los puntos de vigilancia ubicados en la frontera entre Panamá y Colombia. Durante ese recorrido, el subdirector general del Senafront, comisionado Héctor De Sedas Cedeño, explicó que las autoridades buscan intervenir las estructuras económicas relacionadas con la extracción ilegal de oro. “Hay un complejo sistema de economía ilícita” basada en la extracción ilegal de oro, que controla el Clan del Golfo, la organización criminal más grande de Colombia, “y eso es lo que nosotros queremos romper”, afirmó De Sedas a EFE.

Operativo anterior dejó 13 capturados

Las autoridades panameñas también han realizado procedimientos contra actividades ilícitas en otros puntos del Darién. En una operación anterior desarrollada en el río Mangle fueron capturadas 13 personas, entre ellas “integrantes del Clan del Golfo”, según De Sedas. El funcionario sostuvo que la presencia de esta organización en territorio colombiano tiene incidencia sobre las actividades ilegales que se desarrollan en la zona fronteriza panameña. En ese sentido, afirmó que en el Darién “nadie realiza actividades ilícitas si no tiene el control el Clan del Golfo desde el territorio colombiano”.

Así funcionaría el cobro relacionado con la minería ilegal

Según la explicación entregada por el comandante panameño, el Clan del Golfo obtiene recursos mediante cobros a quienes ingresan al territorio panameño para realizar actividades de extracción de oro. Una vez que el mineral extraído en Panamá llega a Colombia, los mineros deben entregar una parte del valor obtenido. De acuerdo con la información proporcionada por De Sedas: -Los mineros ingresan al territorio panameño para extraer oro. -El mineral es trasladado posteriormente hacia Colombia. -Los mineros deben entregar un porcentaje del valor del material extraído. -Ese porcentaje se estima en 20 % del total “de metal precioso extraído, y, encima de eso, también le compran el oro a estos mineros ilegales”, explicó el comandante panameño. El Clan del Golfo está designado como grupo terrorista por Washington y, según un estudio publicado en enero por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) de Colombia, contaba con 9.840 integrantes. La organización tiene entre sus principales actividades el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.

Operación Escudo de Acero

La Operación Escudo de Acero fue lanzada por el Gobierno de Panamá con el objetivo de reforzar la seguridad y ejercer control territorial en la zona fronteriza del Darién con Colombia. Las acciones incluyen el despliegue de unidades especiales, vigilancia en puntos estratégicos y operaciones en coordinación con las fuerzas colombianas ubicadas en los puestos binacionales. Las 23 detenciones informadas el 19 de agosto se suman a las acciones desarrolladas por las autoridades panameñas para identificar a personas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas en esta región fronteriza. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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