Panamá detiene a 21 colombianos y 2 panameños por presuntos nexos con minería ilegal en el Darién

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó este miércoles 19 de agosto sobre la detención de 21 ciudadanos colombianos y dos panameños por su presunta vinculación con actividades de minería ilegal en la selva del Darién, en Panamá, donde las autoridades señalan que esta actividad está relacionada con el Clan del Golfo.
Las capturas se realizaron en la cabecera del río Pito, en la provincia del Darién, como parte de la Operación Escudo de Acero, estrategia implementada por el Gobierno panameño para ejercer control territorial en la frontera con Colombia.