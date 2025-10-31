Alcalde de Andes pide que le presten atención a la crisis de seguridad en su municipio: homicidios aumentaron 300%

Como si estuviera pidiendo ayuda desesperada a un superhéroe, el alcalde de Andes, Germán Alexánder Vélez, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que le preste atención a su municipio en materia de seguridad, ya que llegó a la mayor cantidad de asesinatos de este siglo por cuenta de las cinco disputas que hay por el control del microtráfico.
En este municipio se han registrado 58 asesinatos, lo que lleva a este municipio a tener una de las tasas de asesinatos más altas, no solo de Colombia, sino del mundo con 107,56 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que el mandatario pide que haya mayor refuerzo e intervención para controlar los ataques de estructuras como el Clan del Golfo, La Terraza y El Mesa.