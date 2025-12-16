Subsidio de Mi Casa Ya 2.0 será clave si el próximo gobierno quiere reactivar el sector de la vivienda: presidente de Conaltura

El balance del sector de la construcción en Colombia sigue lejos de la bonanza prepandemia. Aunque 2025 muestra una leve recuperación frente a 2024, las cifras estructurales revelan un panorama frágil.
Es decir, menos viviendas vendidas, empleo comprometido y una prolongada recesión técnica. Así lo advierte Carlos Mario Gaviria, presidente de la Junta Directiva de Camacol y cabeza de la empresa antioqueña Conaltura, quien pone sobre la mesa el contraste entre un gremio golpeado por la falta de subsidios, el freno en los inicios de obra y los altos costos del suelo.
Por otro lado, una empresa que nada contra la corriente con ventas récord, expansión regional y una apuesta agresiva por sostenibilidad, confianza de marca e inversión inmobiliaria.
Puede leer: Laureles, Loma de los Bernal y Castropol son los barrios más buscados para vivir en Medellín