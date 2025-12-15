Los reyes diciembre: así cambian las tendencias musicales durante el mes de Navidad

En Colombia, diciembre tiene su propio sonido. A lo largo del mes, la música tropical y parrandera en las voces de artistas como Rodolfo Aicardi, Lisandro Meza, Pastor López, entre otros, se toman las principales plataformas musicales cambiando significativamente el paisaje sonoro nacional.
Le puede interesar: Los mejores discos, aunque no sean del 2025
Aunque diciembre parece que empieza en octubre, pues casi al tiempo que se venden disfraces para Halloween empiezan a venderse por todos lados adornos navideños, es durante la primera semana de diciembre cuando la música cambia realmente. Este año, sólo entre el 1 y el 11 de diciembre, las búsquedas de música decembrina en Spotify crecieron un 100%.
De hecho, la palabra ‘Navidad’ aumentó un 126% y ‘diciembre’ un 137% en las búsquedas de Spotify. Y en medio de esa ola de emoción y nostalgia colectiva con las que se despide el año, aparecen los artistas de tradición, los que componen la banda sonora de cada brindis, cada abrazo y cada baile.
No importa cuántos diciembres pasen: hay exponentes cuyas canciones siguen siendo el punto de encuentro entre los que se saben los pasitos y los que apenas les están cogiendo el tiro.