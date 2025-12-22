x

Defensoría del Pueblo emitió alerta por situación de seguridad en Briceño

El ente señaló que una niña de 13 años y un hombre murieron en medio de las confrontaciones de grupos armados.

    Desde octubre pasado, en Briceño se agudizó el desplazamiento forzado. FOTO: Camilo Suárez. Archivo El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
22 de diciembre de 2025
bookmark

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los organismos de seguridad para fortalecer su presencia en Briceño y estabilizar la crisis de seguridad que se vive en ese municipio del Norte de Antioquia.

El ente reiteró su consternación por el recrudecimiento en las confrontaciones entre varias estructuras armadas con presencia en esa zona, como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y una nueva agrupación que se hace conocer como Los Cabuyos.

Le puede interesar: Defensoría condena asesinato de menor en Briceño mientras el Clan del Golfo niega responsabilidad

En días recientes, la Defensoría denunció que por cuenta del accionar precisamente de este último grupo murió violentamente una niña de 13 años, un hombre y otra mujer resultó herida.

“Lamentamos la muerte violenta de una niña de 13 años y un hombre, así como las heridas causadas a una mujer. Estos hechos habrían sido la consecuencia del accionar de un grupo que ha resultado del fraccionamiento de las disidencias y que se hace llamar Guerrillas Campesinas Los Cabuyos”, señaló ese ente del Ministerio Público.

“Este hecho se enmarca en el riesgo de inminencia advertido en la Alerta Temprana No. 019-25, emitida en noviembre pasado para el municipio de Briceño. Allí se recomendaron medidas para proteger a la población frente a los riesgos derivados de la confrontación armada entre el Frente 36 de las disidencias Yeferson Martínez, las autodenominadas Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Clan del Golfo (EGC)”, añadieron.

Lea también: Diciendo que eran del ELN, personas armadas asesinaron a dos caficultores en vereda de Ciudad Bolívar, Antioquia

En su pronunciamiento la Defensoría recordó que desde octubre pasado, el Norte antioqueño atraviesa una emergencia humanitaria, en la que un millar de familias de 25 veredas han tenido que huir de sus hogares por culpa de la violencia.

Además de los desplazamientos, los homicidios, confinamientos y amenazas también se han incrementado, poniendo sobre la mesa la vulnerabilidad que aqueja a la población civil.

Siga leyendo: Tres meses de incertidumbre: 144 personas desplazadas por la violencia siguen sin poder regresar a sus hogares en Tarazá

En ese contexto, la institución hizo un llamado al Ministerio del Interior, la Alcaldía de Briceño, la Gobernación de Antioquia y la Unidad de Víctimas para atender a la población civil e implementar las medidas recomendadas en la alerta temprana.

La Defensoría también hizo un llamado a los grupos armados para respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no atentar contra la población civil.

“La Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad a las familias de las personas que perdieron la vida y se mantiene al tanto de la que resultó herida, esperando su pronta recuperación”, añadieron.

