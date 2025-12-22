Defensoría del Pueblo emitió alerta por situación de seguridad en Briceño

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los organismos de seguridad para fortalecer su presencia en Briceño y estabilizar la crisis de seguridad que se vive en ese municipio del Norte de Antioquia.
El ente reiteró su consternación por el recrudecimiento en las confrontaciones entre varias estructuras armadas con presencia en esa zona, como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y una nueva agrupación que se hace conocer como Los Cabuyos.
Le puede interesar: Defensoría condena asesinato de menor en Briceño mientras el Clan del Golfo niega responsabilidad
En días recientes, la Defensoría denunció que por cuenta del accionar precisamente de este último grupo murió violentamente una niña de 13 años, un hombre y otra mujer resultó herida.