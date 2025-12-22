Diciendo que eran del ELN, personas armadas asesinaron a dos caficultores en vereda de Ciudad Bolívar, Antioquia

Cuando se encontraban descansando después de una ardua jornada de recolección de café, varios hombres armados, diciendo que eran del ELN, llegaron hasta una finca de Ciudad Bolívar, Antioquia, y dispararon contra dos hombres y una mujer, provocándole la muerte a dos de ellas y dejando lesionada a una tercera. Los hechos ocurrieron en la vereda San Gregorio, del corregimiento Alfonso López, el pasado fin de semana, y las autoridades se enteraron de los hechos cuando una de las víctimas llegó en un carro particular al Hospital San José, de Salgar, con múltiples heridas provocadas con arma de fuego.

Ahí fue cuando las autoridades se dirigieron a la zona y allí encontraron el cadáver de una mujer, quien también fue baleada en múltiples ocasiones, provocándole la muerte inmediatamente. Entérese: Policía mató a presunto fletero en medio de una balacera en el occidente de Medellín Sobre la tercera persona lesionada, las autoridades indicaron que no tienen mayores detalles de su estado de salud y solo tuvieron conocimiento de lo que había ocurrido. La primera versión que se maneja sobre este doble homicidio tiene que ver con las disputas que se viven en el Suroeste antioqueño por el control de las rentas criminales. Le puede interesar: Conductor del “Gury” Rodríguez mató a presunto fletero en restaurante de El Poblado, Medellín “Tuvimos un doble homicidio por cuenta del enfrentamiento y la pelea del control de las rentas criminales derivado del microtráfico en estos territorios”, explicó el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez.