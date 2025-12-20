Defensoría condena asesinato de menor en Briceño mientras el Clan del Golfo niega responsabilidad

Tras el crimen de dos personas en Briceño, Norte de Antioquia –entre ellas una menor de apenas 13 años–, este sábado la Defensoría del Pueblo condenó los hechos, mientras que el Clan del Golfo, organización criminal a la que se le atribuyen los homicidios, negó su responsabilidad en lo ocurrido. Por un lado, la Defensoría reclamó que los hechos habrían sido la consecuencia del accionar de un grupo que ha resultado del fraccionamiento de las disidencias y que se hace llamar “Guerrillas Campesinas Los Cabuyos”

Según el organismo, este hecho se enmarca en el riesgo de inminencia advertido en una alerta temprana emitida en noviembre pasado para el municipio de Briceño. “Allí se recomendaron medidas para proteger a la población frente a los riesgos derivados de la confrontación armada entre el Frente 36 de las disidencias ‘Yeferson Martínez’, las autodenominadas ‘Guerrillas Campesinas Los Cabuyos’ y el Clan del Golfo”. La Defensoría sostuvo que desde octubre la intensificación de los enfrentamientos ha derivado en una “grave emergencia humanitaria, con el desplazamiento forzado de más de 1.000 familias de 25 veredas, así como en un aumento significativo de homicidios, confinamientos y amenazas, evidenciando el debilitamiento de las condiciones mínimas de protección para la población civil”. Por ello, le pidió a las autoridades avanzar en la implementación efectiva de las recomendaciones de la alerta temprana, especialmente al Ministerio del Interior para que lidere la respuesta rápida. Asimismo, a la Alcaldía de Briceño, a la Gobernación de Antioquia y a la Unidad para las Víctimas, solicitó que anticipen las medidas necesarias para atender a quienes puedan resultar afectados por un nuevo desplazamiento forzado.