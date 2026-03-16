Alerta en Sabaneta por casos de perros envenenados; comunidad pide encontrar al responsable

Habitantes del municipio de Sabaneta denunciaron la muerte de varios perros que, al parecer, habrían sido envenenados en espacios públicos del municipio, un hecho que ha causado indignación entre vecinos y defensores de animales. Según videos difundidos en redes sociales, al menos tres perros murieron en estas circunstancias. Los animales respondían a los nombres de Abril, Abby y Nutella, y sus dueños aseguran que todo apunta a que alguien los habría envenenado en zonas donde las mascotas suelen pasear.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, uno de los lugares donde se habrían presentado los casos es el Parque Rojo del barrio Aliadas, un sitio frecuentado por residentes que salen a caminar con sus mascotas. Además, los casos vienen de meses atrás, teniendo en cuenta que uno de los animales habría fallecido producto del envenenamiento en el pasado mes de diciembre. “Los perros no merecen morir así. No deberían correr el riesgo de morir por un acto de crueldad”, expresó uno de los residentes que denunció el caso. Lea también: Tres niños llegaron de estudiar y encontraron a sus papás muertos en una casa en Rionegro, Antioquia La situación ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes piden mayor vigilancia en los parques y espacios públicos para evitar que se repitan hechos similares. También solicitaron a las autoridades investigar lo ocurrido y dar con la persona o personas que estarían detrás del presunto envenenamiento de los animales.

Desde la Alcaldía de Sabaneta informaron que repudian de manera categórica los presuntos casos de envenenamiento denunciados en redes sociales y aseguraron que ya iniciaron acciones para esclarecer lo ocurrido. La administración municipal indicó que pese hasta el momento no se han presentado denuncias formales ante las autoridades, se estableció contacto con las personas que hicieron las denuncias para recopilar información para que tanto la Policía como la Fiscalía inicien las respectivas investigaciones. Mientras las pesquisas se surten, la Alcaldía indicó que tomó varias medidas que incluyen acompañamiento psicológico a las familias afectadas por la pérdida de sus mascotas; revisión de cámaras de la Central de Monitoreo para identificar situaciones sospechosas; realización de campañas de sensibilización sobre el respeto y la protección de los animales; y operativos de limpieza en parques y espacios públicos del municipio para evitar casos de posible envenenamiento.