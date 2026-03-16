Tres niños llegaron de estudiar y encontraron a sus papás muertos en una casa en Rionegro, Antioquia

Tres menores que estudiaban en una institución educativa de la vereda Los Pinos, de Rionegro, llegaron a su casa después de terminar su jornada académica a la espera de ser recibidos por sus padres. Sin embargo, al abrir la puerta se encontraron con que ambos estaban muertos en la cama y en la vivienda un intenso olor a gas. Los hechos ocurrieron este fin de semana en esta vereda de la zona rural de Rionegro, cuando los fallecidos, al parecer, estaban cocinando una morcilla. Por circunstancias que no son del todo claras, los dos adultos de la propiedad estaban en la cama e inhalaron altas cantidades de este gas propano, lo que les provocó la muerte.

En este hecho perdieron la vida Katherine Burgos Sánchez, de 32 años, y Miguel Antonio Niquepa Sánchez, de 35, al igual que los dos caninos que estaban dentro de la propiedad. Entérese: Qué tragedia: madre y sus tres hijos murieron, al parecer, tras inhalar un gas tóxico en su vivienda en medio de un corte de energía Luego de ver a sus padres sin signos vitales, los menores corrieron donde vecinos para pedir ayuda y estos acudieron para cerrar las llaves de los cilindros y hacer una primera evaluación de los padres de los menores. De inmediato llamaron al personal del Cuerpo de Bomberos de Rionegro, quienes ingresaron a la propiedad y confirmaron la muerte de estos dos adultos y de los caninos por la inhalación de este combustible. Le puede interesar: ¿Qué es la fosfina, el gas que provocó la muerte de una familia en un hotel en San Andrés? Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo sin vida de estas dos personas y dejaron el hecho como una muerte por inhalación.