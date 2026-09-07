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¿Quién es José Tobón, el viceministro de Agricultura que será el gerente de la reconstrucción del Chocó?

José Leonidas Tobón será el gerente especial del Chocó y coordinará el seguimiento de proyectos de infraestructura, energía, minería, turismo e inversión.

  • José Leonidas Tobón, viceministro de Agricultura, será el gerente especial del Chocó. FOTO: MinAgricultura.
    José Leonidas Tobón, viceministro de Agricultura, será el gerente especial del Chocó. FOTO: MinAgricultura.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
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El presidente, Abelardo de la Espriella, anunció desde Quibdó la designación de José Leonidas Tobón, actual viceministro de Agricultura, como gerente especial para la reconstrucción del Chocó, una figura creada para hacer seguimiento a los proyectos considerados prioritarios para el desarrollo del departamento.

La decisión hace parte del paquete de 14 medidas anunciado por el Gobierno Nacional junto con empresarios para avanzar en la reconstrucción del Chocó y, al mismo tiempo, impulsar proyectos de infraestructura, conectividad, energía, minería, turismo y actividad productiva.

Siga leyendo: De la Espriella y grandes empresarios anuncian más de 14 medidas y paquete de obras para la reconstrucción del Chocó

Tobón nació en Juradó y es ingeniero Agrónomo, licenciado en Ciencias Agrícolas por la EARTH, en Costa Ricam y magíster en Geografía del convenio IGAC-UPTC. Tiene 22 años de experiencia en el sector rural colombiano.

Tobón tendrá una gerencia especial para el Chocó

La principal tarea de Tobón será mantener un seguimiento permanente a las iniciativas estratégicas, identificar dificultades y facilitar la articulación entre las entidades nacionales y las autoridades regionales.

Entre los proyectos que estarán bajo su seguimiento se encuentran la construcción del Malecón de Quibdó, el paquete de infraestructura vial, la estrategia para la minería, el estudio de alternativas para un corredor interoceánico y la estructuración de un régimen especial destinado a atraer inversión privada.

La gerencia especial funcionará desde el Fondo Mira Milagro, según las medidas anunciadas por el Gobierno. La labor de Tobón también deberá coordinarse con la Gobernación del Chocó, encabezada por Nubia Carolina Córdoba, con el propósito de alinear las decisiones nacionales con las necesidades y proyectos del territorio.

Conozca más: Los hombres más ricos de Colombia llegarán hoy al Chocó para trazar la hoja de ruta de reconstrucción tras el terremoto

Dentro de las iniciativas que deberá seguir Tobón está un paquete de $1 billón para infraestructura y conectividad, que contempla cinco vías consideradas clave y el aeropuerto de Bahía Solano. También se anunció el estudio de dos alternativas para un canal interoceánico y un ferrocarril que conecten el Atlántico con el Pacífico, entre Urabá y el Pacífico chocoano.

La agenda incluye además la construcción del Malecón gastronómico de Quibdó frente al río Atrato, que contará con apoyo empresarial.

El Gobierno incluyó un régimen especial minero, orientado a la formalización de la actividad y a ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas. También está prevista la estructuración de un régimen especial tributario y fiscal para incentivar la llegada de inversión privada al Chocó.

Las medidas anunciadas incorporan recursos para la recuperación de pequeños negocios afectados por el terremoto. El programa de capital semilla contempla $5.000 millones para beneficiar a 1.000 emprendedores chocoanos.

El paquete también incluye 100 becas para jóvenes chocoanos, así como una estrategia para desarrollar a Nuquí y Bahía Solano como Pueblos Milagro Turísticos.

En el frente productivo, Olímpica, Nutresa y Colombina anunciaron la compra directa a productores chocoanos, mientras que la Central Mayorista de Antioquia participará en la compra de producción de viche.

A estas medidas se suman una estrategia de bancarización e inclusión financiera liderada por Nubank y el fortalecimiento de la actividad productiva local.

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