Alias Cumbamba capturado en Andes, Antioquia: arma lo vincula con asesinato de líder comunitaria

En medio de una diligencia de registro y allanamiento adelantada en el municipio de Andes, Antioquia, el Cuerpo Élite Policial, junto con unidades de inteligencia y policía judicial, detuvo en flagrancia a un hombre conocido como alias “Cumbamba” o “Jhoimer”, señalado como presunto integrante del grupo delincuencial organizado La Terraza.
Este operativo venía precedido de labores investigativas. Así lo explicó el comandante. “La Policía Nacional en Antioquia en el desarrollo de actividades investigativas y operativas del cuerpo élite policial y en coordinación con unidades de inteligencia y policía judicial departamento logró la captura en flagrancia de un presunto integrante del grupo delincuencial organizado conocido como La Terraza”.
En el lugar, los uniformados encontraron dos elementos que, en principio, sustentan los delitos que hoy enfrenta el capturado, un revólver calibre 38 y cerca de 200 gramos de marihuana. Por eso deberá responder ante las autoridades por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de tráfico de estupefacientes.
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