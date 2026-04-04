Rescataron a conductor de una app de transporte en Bogotá: secuestradores exigían $20 millones

En medio de un operativo relámpago realizado por el Gaula de la Policía, se logró el rescate de un conductor que había sido secuestrado por cinco hombres, luego de que estos le solicitaran un falso servicio de transporte a través de una plataforma de transporte en la localidad de Bosa, en Bogotá.

La víctima había sido contactada por medio de la aplicación y, cuando procedió a recoger a los delincuentes, estos lo retuvieron contra su voluntad en una vivienda de la localidad. Posteriormente, llamaron a sus familiares para exigirles 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida.

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“Por favor, envíen lo que los muchachos están pidiendo, porque de lo contrario van a quitarme la vida y seguirán haciéndome daño”, decía el conductor mientras tenía el rostro cubierto con una prenda de vestir y las manos atadas. “Por favor, envíen el dinero cuanto antes para que me liberen. No llamen a la Policía”, agregó.