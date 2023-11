A pocos días de que se conmemore la tragedia aérea del Chapecoense, ocurrida en la noche del 28 de noviembre de 2016, se desató una polémica en La Unión, municipio del Oriente antioqueño, en cuyas tierras se estrelló el avión que causó la muerte de 71 personas, entre periodistas, personal de la tripulación y futbolistas del equipo brasileño que venía a Medellín para disputar la final de la Copa Suramericana con el Atlético Nacional.

Este jueves 23 de noviembre, varias personas empezaron a pronunciarse en redes sociales y en las calles del pueblo en contra de lo que consideraron una desacertada decisión: como parte de los alumbrados navideños del parque principal se instaló una gran figura de un avión que simula el accidentado en aquella fatídica noche que causó conmoción en el mundo entero.

Le puede interesar: Se cumple un año más de la tragedia de Chapecoense

En fotos que pusieron a circular los más indignados se ve parte del montaje de los alumbrados en el parque del municipio. Lo que más llama la atención es el gran avión, con la parte frontal clavada en el piso, inclinado, como si acabara de estrellarse, y rodeado de otras tradicionales figuras alusivas a la celebración decembrina que usualmente se instalan en varios pueblos del departamento.

Son muchos los comentarios de personas que no están de acuerdo ni siquiera con la posibilidad de que se trate de un homenaje a las víctimas del accidente aéreo, al que solo sobrevivieron seis personas, y se preguntan a quién pudo ocurrírsele esa idea.

Un habitante del municipio contó que la instalación del enorme aparato los cogió por sorpresa y que, casi de inmediato, empezaron a alzarse las voces en contra de la iniciativa.

“Eso no fue una fiesta, se trató de una tragedia, esa no es la forma de conmemorar un suceso así”, expresó una persona que no quiso que se publicara su nombre, quien recordó que cada año se hacen actividades, como la misa en el cerro, para recordar la memoria de las víctimas.

Lea también: Harán monumento en honor a los fallecidos en la tragedia de Chapecoense

La historia de La Unión quedó marcada por este episodio. Esa noche del 2016, el vuelo charter 2933 de la aerolínea Lamia colisionó en un cerro del municipio. Fueron horas de caos y dolor en los que las autoridades y parte de la sociedad civil se dispusieron a ayudar a las víctimas, a trasladar a los sobrevivientes a los hospitales y a identificar los cuerpos de los fallecidos. Tampoco faltaron los que llegaron al lugar para llevarse bolsos, zapatos, cámaras y otros objetos que estaban en el avión.