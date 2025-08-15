Investigan a funcionarios de la Cancillería por posibles acciones irregulares para favorecer a Carlos Ramón González

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Relaciones Exteriores por la presunta colaboración que habrían prestado para que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, obtuviera la residencia en Nicaragua, país donde se encontraría prófugo de la justicia colombiana por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público explicó que las acciones se comenzaron a raíz de quejas y denuncias de medios de comunicación que alertaron sobre la posible estadía en ese país del exfuncionario, sobre quien pesa una solicitud de circular roja de Interpol.
El ente de control trata de establecer los trámites adelantados para que González obtuviera cédula de residencia y permiso de ingreso por parte del gobierno de Nicaragua, así como el posible uso de un vehículo y la casa oficial de la Embajada de Colombia en ese país.