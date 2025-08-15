La CIDH condenó el magnicidio de Miguel Uribe y pidió al Estado “garantizar” la seguridad de líderes políticos

A través de un contundente comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los organismos más importantes en la defensa de los derechos humanos en el continente, reaccionó con “condena y profundo pesar” ante el violento atentado armado que le costó la vida al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, de 39 años. El asesinato del político colombiano, quien falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto, no solo dejó un nuevo vacío en la política nacional, sino que ha resonado con fuerza a nivel internacional, por lo que la entidad extendió sus condolencias a la familia, y al mismo tiempo, le pidió al gobierno actuar con urgencia. Le puede interesar: Investigan a funcionarios de la Cancillería por posibles acciones irregulares para favorecer a Carlos Ramón González Y es que el organismo le solicitó directamente al Estado colombiano que garantice la seguridad de las personas con liderazgo político a lo largo y ancho del país. Según la CIDH, la muerte de Uribe Turbay es un trágico recordatorio de que la violencia política persiste en Colombia, amenazando toda la democracia.

La CIDH no se limitó a solo expresar su pesar y aseguró que se debe “actuar con diligencia para investigar, juzgar y sancionar este y otros actos de violencia” que atentan contra líderes políticos, sociales y comunitarios. El organismo consideró que la lucha contra la impunidad es la única vía para prevenir que crímenes como este se repitan y para asegurar que la participación política no sea una sentencia de muerte. “Combatir la impunidad es fundamental para prevenir la repetición de hechos similares y garantizar el ejercicio seguro de los derechos políticos”, aseguraron. Ellos aseguraron que las investigaciones deben ser fortalecidas para “identificar los motivos y todos los elementos que rodean estos crímenes”, con el fin de demostrar un compromiso real con la justicia y la toda la población colombiana.

La CIDH también solicitó acciones para las elecciones del 2026

Con miras a las elecciones de 2026, la Comisión también lanzó una advertencia y un llamado a la acción. Además de pedirle al Estado que refuerce la protección de los líderes, solicitó un entorno “pacífico, inclusivo y libre de violencia” para la participación democrática. “De cara al proceso electoral de 2026, la CIDH llama al Estado a reforzar la protección de liderazgos y garantizar entornos pacíficos, inclusivos y libres de violencia para la participación democrática”, expresaron. Además, la CIDH le hizo una solicitud directa a toda la clase política de Colombia para que reduzca la confrontación y la polarización, y en su lugar, privilegie el diálogo y los consensos, entre las diferencias.

María Claudia Tarazona, mirando fijamente la foto de su esposo asesinado, Miguel Uribe Turbay. FOTO: Colprensa

Para ellos, esta es la única forma de encontrar soluciones efectivas a los problemas del país y de fortalecer el Estado Social de Derecho y el sistema democrático, pilares establecidos tanto en la Constitución de 1991 como en el Acuerdo de Paz de 2016. “El asesinato de Miguel Uribe Turbay refleja la persistencia de la violencia política en Colombia, que continúa afectando a personas con liderazgo político, social y comunitario, así como a partidos y a la sociedad en general”, concluyeron. Tras culminar todos los actos fúnebres en donde familiares, amigos y colegas más cercanos despidieron a Miguel Uribe, ellos mismos pidieron “completa justicia” por el asesinato del senador y precandidato.

Actos fúnebres y la misa en honor a Miguel Uribe. FOTO: Colprensa