Uribe, en libertad, interrumpe a sus seguidores y les pide cambiar el grito de “fuera Petro” por “adentro democracia”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez celebró este miércoles su regreso a la libertad tomándose una tasa de café y dirigiéndose a sus seguidores sobre una tarima improvisada en la Tienda Tocayo, cerca del parque de Sabaneta. Desde allí habló de innumerables temas, del fallo en primera instancia en su contra que lo condenó por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal; de la muerte de Miguel Uribe Turbay, de las presidenciales de 2026 y hasta de los buques de guerra que Estados Unidos desplegó en el Caribe en el marco de una operación antidrogas cerca de Venezuela.

Cada palabra que salía de su boca, entre sorbo y sorbo de la tasa de café que sostenía con su mano derecha, era celebrada por el séquito que lo acompañó durante su paso por el municipio del sur del Valle de Aburrá, a donde anunció desde temprano que iría a agradecerle a la virgen de María Auxiliadora su regreso a la libertad. Y, en medio de una de sus declaraciones, sus seguidores no dudaron en gritar el ya conocido “fuera Petro, fuera Petro”, que se ha escuchado en las calles, los estadios, los teatros, en muchos escenarios. Pero Uribe los silenció. Cuando apenas comenzaba a tomar fuerza el popular coro en contra del actual mandatario colombiano, Uribe les pidió a quienes se encontraban en la tienda que dejaran de pronunciarlo.

“No, no, no, nosotros vamos a ganar, vamos a ganar tranquilamente. Nosotros no vamos a decir fuera, vamos a decir adentro democracia”, dijo el expresidente, esbozando una sonrisa mientras la gente que lo escuchaba aprobaba con aplausos y gritos sus palabras. El exmandatario siguió hablando por un rato más y luego se dirigió a la iglesia de María Auxiliadora a cumplirle su promesa a la patrona de los sabaneteños de darle las gracias por volver a la libertad tras el anuncio de su condena el pasado 1 de agosto. “Con razón a María Auxiliadora le gusta tanto Sabaneta. Ella qué dijo: con esa población tan querida allá me voy”, dijo el expresidente.

Poco antes de las 2:00 de la tarde de este miércoles, el exmandatario había anunciado en su cuenta de X que había acabado de recibir la boleta del Inpec que le revocaba la casa por cárcel. “Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, agregó en su mensaje en la red social.

Ya había detenido una arenga en contra de Petro en el pasado

En febrero de 2023, en un evento de su propio partido, el Centro Democrático, en Montería, Córdoba, el expresidente interrumpió un comentario en tono despectivo que un seguidor suyo lanzó en contra de Petro.