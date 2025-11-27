x

Estos serán los horarios del Metro de Medellín para el concierto de J Balvin este sábado 29 de noviembre

El sistema de transporte de la ciudad informó que, como parte de las experiencias y actividades del concierto, algunas líneas del Metro operarán de forma continua este sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

  • J Balvin se presentará en Medellín este fin de semana. FOTO EL COLOMBIANO y Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 10 horas
bookmark

Es uno de los grandes conciertos de fin de año, J Balvin regresa a su ciudad con un show único, que promete grandes invitados y muchísimas sorpresas para sus asistentes.

El show, llamado ‘Hecho en Medellín, Ciudad primavera’, tendrá un escenario 360°, lo que permitirá una visibilidad total desde todas las localidades. El despliegue técnico y creativo fue curado por el mismo Balvin y la puesta en escena tendrá un altísimo nivel. Habrá más de 50 bailarines colombianos y un equipo artístico de más de 70 personas en tarima que acompañarán al artista en estos conciertos.

Puede leer: Concierto de J Balvin en Medellín mueve masas y aviones: búsquedas de vuelos se disparan en un 75%

Para este show, el Metro de Medellín, además de traer la tarjeta Cívica Conmemorativa para el artista anunció cómo será el funcionamiento del sistema este sábado y domingo.

¿Cómo funcionará el metro para el concierto de J Balvin?

La noticia para los asistentes que vayan a ir, incluso los que ya están llegando de otras ciudades de Colombia y de otros países es que “sin importar la hora en que termine la presentación del paisa, el Metro continuará con la operación de forma ininterrumpida el domingo 30 de noviembre, celebrando también el día en que la Empresa cumple 30 años”, precisaron.

Tenga en cuenta que durante la extensión del servicio comercial que regirá a partir de las 11:00 de la noche para las líneas A y B de forma exclusiva, las estaciones habilitadas para el ingreso de personas serán Estadio y Floresta.

Y mucha atención que las estaciones habilitadas para la salida de usuarios en línea A serán:

Niquía
Bello
Madera
Acevedo
Tricentenario
Caribe
Universidad
Hospital
San Antonio
Exposiciones
Industriales
Poblado
Aguacatala
Envigado
Itagüí

Sabaneta
La Estrella.

Y en la línea B, las personas podrán salir por: San Javier, Santa Lucía, Floresta, Estadio, Suramericana y San Antonio.

Puede leer: J Balvin anunció nuevo aforo para su concierto en Medellín: así puede conseguir las boleta

“Teniendo en cuenta que los puntos de venta en todas las estaciones funcionarán hasta las 11 de la noche, el Metro de Medellín invita a todas las personas a recargar con antelación su medio de pago Cívica y la edición limitada de la Cívica Ciudad Primavera para facilitar y agilizar el ingreso a la red Metro. Las recargas las pueden realizar las personas en las Máquinas de Recarga Automática que operarán continuamente”, detallaron desde el Metro de Medellín.

Finalmente desde el metro recordaron que de acuerdo con la afluencia se tomarán estrategias operativas con el fin de contar con la oferta adecuada de trenes para el desplazamiento de los asistentes al evento.

Liliana Gutiérrez, jefe de Sistema Operativo del Metro de Medellín, concluyó que “la empresa reitera la invitación a las personas a vivir la cultura metro que promueve el relacionamiento positivo, a atender las recomendaciones de nuestro personal en las estaciones y a respetar el reglamento del usuario para garantizar la correcta operación de nuestra red metro”.

