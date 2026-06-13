“Ahora no lo vaya a soltar”: el fuerte mensaje de Rendón a Petro tras la captura de alias Chalá

En una operación realizada durante las últimas horas en el departamento de Tolima, el Ejército Nacional capturó a alias Chalá, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc más buscados en Antioquia y que es señalado de ordenar el asesinato del periodista Mateo Pérez en el municipio de Briceño.

La operación militar se realizó durante la noche del pasado 12 de junio en inmediaciones del peaje de Flandes, en donde los soldados hicieron efectiva una orden de captura por los delitos terrorismo, homicidio, extorsión y concierto para delinquir.

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Luego de que se conociera la noticia, en el departamento se produjeron las primeras reacciones.