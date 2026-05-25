En video | Así fue la huida en motocicleta de alias Chala, herido tras combates en Briceño, Antioquia

Un nuevo video conocido por las autoridades podría convertirse en pieza clave dentro de las investigaciones contra alias Chala, uno de los principales cabecillas del frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia y señalado por el Gobierno como presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

Las imágenes habrían sido encontradas en un celular incautado durante las operaciones militares del pasado viernes 22 de mayo en la vereda Palmichal, en zona rural de Briceño, norte del departamento, desde donde el frente 36 tendría asediada a la población de Briceño y el norte antioqueño.

En el video, difundido por varios medios nacionales, se observa a varios hombres armados movilizándose apresuradamente en motocicletas y atravesando caminos rurales en medio de lo que aparenta ser una retirada tras los enfrentamientos. Según información preliminar, uno de los hombres que aparece herido y transportado en motocicleta sería ‘Chala’.

También le puede interesar: Operativo en Briceño, Antioquia, por el asesinato de Mateo Pérez terminó en fuga de alias ‘Chala’ y ‘Macho Viejo’

El combate habría iniciado al mediodía en esfuerzos coordinados entre las tropas del Ejército terrestres y aéreas. El ataque se había planeado desde 10 días antes y fue ordenado por las Fuerzas Militares en Bogotá para capturar a alias ‘Chala’ y ‘Macho Viejo’, señalados como responsables por el asesinato del comunicador. Sin embargo, habrían huido una vez que se enteraron de la incursión militar.

Fuentes de inteligencia militar explicaron a EL COLOMBIANO que “Chala y Macho Viejo, habrían salido de la zona en caballos y luego fueron movilizados en motocicletas hacia zona rural de Puerto Valdivia, corregimiento de Valdivia, Antioquia, en donde enfermeros empíricos de la estructura criminal les estarían brindando los primeros auxilios e intentando tratar las heridas que ambos tienen”. En el vídeo, se ve una motocicleta huyendo en medio de un combate. Este es el momento en el que los militares creen que huyó ‘Chala’.