La votación aumentó cerca de 35% en los dos municipios del Norte antioqueño donde hubo amenazas de las disidencias

Entre la primera y la segunda vuelta presidencial, en los municipios de Angostura y Campamento, en el Norte antioqueño, circularon unos mensajes amenazantes. Esto coincidió con que, para la segunda vuelta de este domingo, la votación en ambos municipios llegó a registros históricos, aumentando en más de 2.600 votantes en ambos territorios, no solo comparado con la primera vuelta, sino con las personas que acudieron a las urnas en 2018 y 2022. De acuerdo con la denuncia realizada por EL COLOMBIANO, el frente 36 de las disidencias de las Farc habría puesto a circular un mensaje en estos municipios, los cuales llegaron a los líderes comunitarios, en los cuales no solo se les obligaba a participar activamente en las votaciones, sino que deberían hacerlo en favor de Iván Cepeda, quien representaba la continuidad del gobierno de Gustavo Petro.

Récord histórico en la votación

Este domingo se vio la participación masiva en las urnas, llegando a porcentajes jamás vistos en la historia de estos municipios, según las cuentas de la Registraduría. Para esta segunda vuelta, acudieron a las urnas 6.544 personas en Angustura, de las 9.462 habilitadas para votar (69,16%), mientras que en Campamento lo hicieron 4.717 de las 7.196 que podían ejercer este derecho (65,55%).

Las cifras son impactantes si se tiene en cuenta que en la primera vuelta votaron 3.667 personas (38,75%) en Angostura y en Campamento lo hicieron 2.074 (28,82%), según la información de la Registraduría. Mirando más atrás en el tiempo, los números de la segunda vuelta de este año distan mucho de los registros históricos y van más en concordancia con la primera vuelta. En Angostura no llegaban a superar los 3.700 votantes, mientras que en Campamento llegaban con mucho esfuerzo a los 2.500 en las elecciones pasadas, sin importar si era primera o segunda vuelta. Entérese: Disidencias de las Farc están a la ofensiva en Antioquia en plena época electoral Para ser más exactos, durante los comicios de 2022, en Angostura votaron en primera vuelta 3.292 personas, de las 9.453 habilitadas para hacerlo (34,82%) y en Campamento lo hicieron 1,845 de las 7.029 del censo electoral (26.24%). Para la segunda vuelta entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro el panorama no cambió significativamente, puesto que en Angostura votaron 384 personas más y en Campamento lo hicieron 527 más que en la primera vuelta. Y si nos vamos a los comicios de 2018, en los que terminó vencedor Iván Duque, en Angostura votaron en primera vuelta 2.966 de las 9.079 habilitadas (32.66%) y para la segunda lo hicieron 3.340 (36.78%). En Campamento, 1.845 personas ejercieron su derecho al voto en la primera vuelta, de las 7.029 del censo electoral (26.24%), y en la segunda acudieron 1.934 a las urnas.

El alcalde de Campamento, Cristian Andrés Agudelo, celebró el incremento de la participación en las urnas y destacó que “no tuvimos ninguna denuncia de presión electoral por parte de la comunidad ni en la Personería ni en la alcaldía. El proceso se desarrolló en completa normalidad y paz”. Esta versión dejaría en vilo la presión ejercida por este grupo armado, que mediante el pronunciamiento exigía el certificado electoral o un argumento válido para evitar sanciones económicas por parte de esta estructura, que podrían estar entre los 2 y los 5 millones de pesos. Le puede interesar: ¿Cómo fue la votación en zonas ‘rojas’ con control de bandas criminales? “A todo aquel que resida en el territorio de nuestra influencia, le vamos a exigir el certificado electoral del 21 de junio, ya que es obligatorio salir a votar, quién no lo tenga, debe soportar el porqué y quién no tenga como demostrar que le fue imposible, tendrá una sanción de nuestra parte, dicha sanción se le informará a la persona”, señalaba el panfleto amenazante. Las intimidaciones estarían siendo ejercidas por Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, cabecilla de este frente, y por Ferney de Jesús Roldán Rivera, alias Pimpón, quien comandaría los movimientos de este grupo armado en Angostura, Campamento, Yarumal y Guadalupe.

¿Aumento favoreció a Cepeda?